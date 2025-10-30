Общество 30.10.2025 в 12:10
В Улан-Удэ начали устанавливать уличные лотки для торговли
Это обеспечит легальность реализации продукции
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ начали устанавливать специальные уличные лотки для торговли. Две таких конструкции появились на улице Цивилева, на остановке «Элеватор».
В ближайшее время поставят еще два лотка. Это обеспечит удобство торговли и легальность реализации продукции.
«Такое решение позволяет навести порядок в районе и сделать территорию более благоустроенной», – сказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.
Тегиуличная торговля