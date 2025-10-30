В Улан-Удэ начали устанавливать уличные лотки для торговли

В Улан-Удэ начали устанавливать специальные уличные лотки для торговли. Две таких конструкции появились на улице Цивилева, на остановке «Элеватор».

В ближайшее время поставят еще два лотка. Это обеспечит удобство торговли и легальность реализации продукции.

«Такое решение позволяет навести порядок в районе и сделать территорию более благоустроенной», – сказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.