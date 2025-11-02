Пригород Улан-Удэ погружается во мрак

Всем известно, что столица Бурятии окружена частным сектором. В дачных и садовых товариществах, как грибы после дождя, выросли дома от мала до велика. Загородная жизнь, несмотря на привлекательность и очевидные плюсы, также таит в себе и немало трудностей, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Как обстоят дела в самом большом СНТ Бурятии, выясняла корреспондент «Номер один».За последние 30 лет Иволгинский район разросся в три раза, Тарбагатайский увеличился вдвое. СНТ «Багульник» находится на территории Тарбагатайского района, в поселении Нижний Саянтуй, и занимает площадь в 530 гектаров. Оно считается самым крупным товариществом в Бурятии и состоит из 4000 участков, хотя по проекту должно быть 2900. Более 95% населения СНТ проживают в нем на постоянной основе. Естественно, при проживании на такой большой территории не может не быть проблем.В редакцию «Номер один» обратилась жительница садового товарищества «Багульник» с жалобой на то, что в октябре каждый день отключается свет.- Вообще такая ситуация происходит каждую зиму. Но в этом месяце совсем все плохо: почти каждый день и даже ночью мы сидим без света. Ночью, видимо, нет дежурных бригад, поэтому на место выезжал наш электрик и сам включал свет, - начинает свой рассказ Варвара Бурлакова (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.).В СНТ продолжается активное строительство новых домов, а имеющиеся трансформаторы не выдерживают возрастающей нагрузки. Учитывая тот факт, что садовые участки большие, собственники делят их на две части и строят огромные коттеджи для дальнейшей продажи. Домовладельцы, желая идти в ногу со временем, используют в качестве отопления электрокотлы и иное электроотопление.- Новая подстанция стоит очень дорого, а денег у нас нет. СНТ состоит из четырех кварталов. Я живу во втором. Почти неделю свет отключался каждый день. В другие дни выключался в остальных кварталах… Электрик выезжает и перераспределяет нагрузку. Нам нужны трансформаторы и новые подстанции. А где деньги брать? Говорят, что никто нам не поможет, так как мы не ИЖС, а СНТ. Электрик прошлой зимой ночью много раз выезжал и подключал свет. И не только ночью. Изначально когда СНТ образовалось, оно не было рассчитано на столько домов. Многие фирмы строят тут дома и продают их под Дальневосточную ипотеку под 2%. Поэтому спрос на жилье здесь большой, - рассказывает жительница «Багульника».В пресс-службе ПАО «Россети Сибири» нашей редакции сообщили, что электросети СНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе филиал Бурятэнерго принял на баланс в феврале 2025 года как бесхозяйное имущество.- Сети СНТ строились как дачные, на круглогодичную нагрузку они не рассчитаны. Многие собственники дачных участков превратили летние домики в постоянное жилье, построили коттеджи. Более того, садоводческое товарищество постоянно расширяется, строятся новые капитальные дома. Жители СНТ активно используют электроприборы, в том числе для обогрева домов, - ответили представители электросетевого холдинга.По сравнению с прошлым годом, нагрузка на электросети в СНТ выросла на 70%. Чтобы исправить ситуацию, специалисты Бурятэнерго провели ряд мероприятий: заменили автоматический выключатель, смонтировали 280 метров самонесущего изолированного провода, выполнили работы по перераспределению нагрузок на существующих трансформаторных подстанциях. Но такие меры словно капля в море и проблему с выросшей нагрузкой на сети решить не смогут.- Требуется глубокая модернизация существующих трансформаторных подстанций либо строительство новых, а для этого необходимо дополнительное финансирование. Энергетики совместно с правительством Бурятии прорабатывают варианты решения вопроса. При наличии источника финансирования планируется реконструкция подстанции 35 кВ «Нижний Саянтуй» с заменой двух действующих силовых трансформаторов (10 МВА) на более мощные (16 МВА), что позволит повысить надежность электроснабжения СНТ «Багульник», - пояснили в пресс-службе Бурятского филиала «Россети Сибири».Председатель СНТ «Багульник» Федор Михалев говорит, что проблемы возникают из-за того, что землевладельцы делят свои участки для дальнейшей продажи.- Растет количество участков, поэтому не хватает как электроэнергии, так и воды. Приходится менять проекты по электроснабжению и водоотведению. А запретить деление участков не имеем права. Хотя мы пытались, но прокуратура нас поправила, указав, что это частная собственность. Единственное, что нам удалось сделать, это увеличить минимальную площадь для строительства дома. Если раньше можно было возвести его на четырех сотках, то сейчас только на шести, - разъясняет председатель СНТ.Застройщики, узнавая о том, что в СНТ есть централизованное водоснабжение, уличное освещение, дороги содержатся в хорошем состоянии, появились детский сад, школа, планируется поликлиника, есть проект крытого модульного стадиона, считают участки здесь очень привлекательными. Соответственно, стоимость земли в «Багульнике» выросла. Местность активно прирастает новыми домами, тем более что она попадает под все ипотеки.- Строители выкупают сразу несколько участков. Они объединяют два-три участка, как капусту крошат. В прошлом году, когда электросети были в нашей собственности, пришлось увеличить целевые сборы с жителей на покупку новых трансформаторов - мы поставили 15 новых. В этом году также поставили восемь, но этого недостаточно. Необходимо около 25 штук, - рассказывает председатель товарищества.Несмотря на активное разрастание населения СНТ, люди не спешат оплачивать членские взносы. Федор Михалев говорит, что всего лишь 16% жителей «Багульника» платят вовремя.- Нам пришлось нанять еще одного юриста, чтобы собирать взносы через судебных приставов. Шесть лет назад мы приняли товарищество с огромными долгами, порядка 30 млн рублей. На сегодняшний день со всеми долгами рассчитались и приучаем людей оплачивать. В январе этого года мы передали электросети в ПАО «Россети Сибири». Они пошли снимать показания с населения, и выяснилось, что у людей огромные долги — от 300 тысяч до миллиона рублей, то есть жители годами не платили за потребленную электроэнергию. Такая же ситуация и с водой. Начались отключения, люди стали возмущаться, - комментирует юрист правления СНТ.Кроме того, как выяснилось, зачастую при строительстве собственники не предусматривают альтернативный источник тепла кроме электроэнергии.По утверждению председателя, вопрос по электроэнергии взят под контроль и решается совместно с Россетями Сибири.Помимо перебоев с электроэнергией, еще одна наболевшая проблема СНТ – нехватка общественного транспорта и полное его отсутствие в самом товариществе. Пару месяцев назад жители просили улучшить работу маршруток в соцсетях.- СНТ «Багульник» в Нижнем Саянтуе — самое большое в Бурятии. А теперь представьте, люди без личных авто преодолевают огромные расстояния до остановки по несколько раз в день. В жару, в мороз, в дождь, в снег. Много детей, студентов идут на остановку, чтобы добраться до места учебы. Пустите, пожалуйста, автобус по «Багульнику» - 132-й и 137 маршруты. Пусть не каждый час, раз в два часа по расписанию - этого будет достаточно. Многие люди даже с личных авто пересядут на автобус, лишь бы в пробках не стоять. Дорога есть. Остановки поставили. По маршруту школьного автобуса можно же пустить рейсовые автобусы. Очень надеюсь, что данный пост увидят соответствующие органы и примут решение до начала учебного года, - писал анонимный пользователь в социальной сети.С председателем СНТ мы поговорили и про транспорт.- Территория «Багульника» большая, а маршруток у нас нет. Только по трассе до города ходят № 132, 137. Вроде бы по дороге поставили остановки, а маршрут когда пустят? Например, от моего дома до остановки - 2,5 км, это 40 минут идти по пыльной дороге, где собаки бегают, - жалуется жительница «Багульника».Председатель СНТ обнадеживает, что в скором времени появится маршрут, который будет курсировать внутри поселка и вывозить людей в город. Сейчас ведется подготовка дорог и согласование. Внутри поселка ходит школьный автобус. За счет своих средств в СНТ установили 13 остановочных пунктов, которые обслуживаются администрацией СНТ.Появление остановок не только облегчит жизнь местным жителям, но и обезопасит дорогу в школу. Оказалось, что граждане вынуждены провожать детей на школьную остановку с палками из-за свободно гуляющих по улицам собак. В чате СНТ регулярно выкладывают видео со сворами животных. Председатель говорит, что, несмотря на заявки, в СНТ он ни разу не видел службы отлова.Несмотря на все сложности, жизнь продолжается. В планах у председателя СНТ организовать пешую тропу в 2,5 км внутри поселка в лесном массиве. Для этого через местный ТОС подали заявку на получение гранта.- Мы проводим у себя в СНТ разные праздники — «Золотая осень», Новый год, на 9 Мая организовали автопробег. Есть две детские площадки. У нас имеется свой карьер, согласованный с соответствующими органами, где мы добываем щебень, и в скором времени приведем в порядок все 100 км дорог внутри поселка. Планируется построить стадион, дом культуры, поликлинику. К 2031 году будет построена вторая школа, так как существующая уже переполнена, - делится планами председатель «Багульника».Где бы человек ни жил, в частном доме или в городе, всегда возникают проблемы или найдется повод для недовольства. Но все они решаются, когда люди действуют сообща. Не зря же объединение называется «товарищество», неважно, садовое оно или дачное.