Общество 01.11.2025 в 15:05

В Бурятии запустили новый завод

Он будет выпускать материалы для строительства дорог
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии запустили новый завод
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Муйском районе Бурятии в дополнение к асфальтобетонному заводу запущен дробильно-сортировочный комплекс на базе государственного учреждения «Дороги Бурятии». Вместе они образуют единую производственную цепочку, необходимую для строительства новых дорог.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, дробильно-сортировочный комплекс уже заработал на полную мощность. Его ввод позволит обеспечить север в инертных материалах, таких как щебень, песок и отсев, необходимых для ремонта дорог.

– Асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс вместе образуют единую производственную цепь: добыча → переработка сырья → производство асфальтобетонной смеси → укладка. Что это означает для северного района и республики в целом? ГОСТовский контроль качества материалов и контроль сроков производства дорожных работ, – написал сегодня в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
Руководитель региона поздравил дорожников и жителей Муйского района с открытием нового производства. «Это новые качественные дороги по рыночной стоимости и в оперативные сроки», – отметил Алексей Цыденов.
Теги
завод ремонт дороги

Все новости

В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
01.11.2025 в 16:03
Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу
01.11.2025 в 16:03
Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия
01.11.2025 в 15:33
В Улан-Удэ прокладывают километровую ливневку на Бабушкина
01.11.2025 в 15:17
В Бурятии запустили новый завод
01.11.2025 в 15:05
В Бурятии обсудили, как воспитать патриотов
01.11.2025 в 14:55
Ученые из Бурятии создают из жира нерпы концентрат омега-3
01.11.2025 в 14:50
В Бурятии на выходные будут плюсовые температуры
01.11.2025 в 14:36
Специалисты «Россети Сибирь» показали школьникам из Улан-Удэ работу электроэнергетика
01.11.2025 в 14:05
В Улан-Удэ временно ограничат прием рожениц
01.11.2025 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу
Медное месторождение «Оюу Толгой» поработает с меньшей долговой нагрузкой
01.11.2025 в 16:03
Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия
Женщине отказывали в назначении выплат
01.11.2025 в 15:33
В Улан-Удэ прокладывают километровую ливневку на Бабушкина
Работы идут по нацпроекту
01.11.2025 в 15:17
В Бурятии обсудили, как воспитать патриотов
На заседании Совета представительных органов МСУ при Народном Хурале обсудили насущные вопросы 
01.11.2025 в 14:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru