В Бурятии запустили новый завод

В Муйском районе Бурятии в дополнение к асфальтобетонному заводу запущен дробильно-сортировочный комплекс на базе государственного учреждения «Дороги Бурятии». Вместе они образуют единую производственную цепочку, необходимую для строительства новых дорог.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, дробильно-сортировочный комплекс уже заработал на полную мощность. Его ввод позволит обеспечить север в инертных материалах, таких как щебень, песок и отсев, необходимых для ремонта дорог.– Асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс вместе образуют единую производственную цепь: добыча → переработка сырья → производство асфальтобетонной смеси → укладка. Что это означает для северного района и республики в целом? ГОСТовский контроль качества материалов и контроль сроков производства дорожных работ, – написал сегодня в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Руководитель региона поздравил дорожников и жителей Муйского района с открытием нового производства. «Это новые качественные дороги по рыночной стоимости и в оперативные сроки», – отметил Алексей Цыденов.