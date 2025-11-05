Общество 05.11.2025 в 12:53
В Улан-Удэ более 20 домов на Ключевской останутся без воды
Блага цивилизации не будет несколько часов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ отключат холодную воду по улице Ключевская. Без блага цивилизации с 13:30 до 18:00 останутся более двадцати домов.
Как сообщили в МУП «Водоканал», будут проводиться работы на водопроводной сети Д-150 мм., по адресу ул. Ключевская 48, 52 по письму ООО «Альянс-Трейд».
Горожане могут обращаться в диспетчерскую службу муниципального предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
