В Улан-Удэ более 20 домов на Ключевской останутся без воды

В Улан-Удэ отключат холодную воду по улице Ключевская. Без блага цивилизации с 13:30 до 18:00 останутся более двадцати домов.

Как сообщили в МУП «Водоканал», будут проводиться работы на водопроводной сети Д-150 мм., по адресу ул. Ключевская 48, 52 по письму ООО «Альянс-Трейд».

Горожане могут обращаться в диспетчерскую службу муниципального предприятия: 44-00-00, 44-10-33.