Общество 07.11.2025 в 09:51
В Бурятии фуры не могут взобраться на перевал
Причиной этого стал снегопад
Текст: Андрей Константинов
Как и обещали синоптики, Бурятию сегодня начал накрывать снегопад. Из-за этого уже возникли проблемы на дорогах.
Так, с утра на Барском перевале по федеральной трассе «Байкал» начала скапливаться пробка из фур.
«Барской стоит. Фуры подняться не могут. Перегородили дорогу», - сообщает телеграм-канал «Тарбагатай-инфо.24/7».
По информации дорожных служб, сейчас к перевалу направлена техника для подсыпки трассы.
Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, напряженная ситуация сложилась и на Заганском перевале.
«Идет сильный снег. Техника приступит к расчистке автодороги при уменьшении осадков. Техника готова», - сообщают дорожники и просят водителей по возможности отказаться от поездок.
О сложных дорожных условиях предупреждают и жителей Кабанского района.
«На автодорогах на территории района снег, ветер и плохая видимость», пишет «Кабанск-инфо.24/7».
Снег сейчас идет и на перевале Пыхта.