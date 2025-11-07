В Бурятии фуры не могут взобраться на перевал

По информации дорожных служб, сейчас к перевалу направлена техника для подсыпки трассы.





Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, напряженная ситуация сложилась и на Заганском перевале.



«Идет сильный снег. Техника приступит к расчистке автодороги при уменьшении осадков. Техника готова», - сообщают дорожники и просят водителей по возможности отказаться от поездок.





О сложных дорожных условиях предупреждают и жителей Кабанского района.



«На автодорогах на территории района снег, ветер и плохая видимость», пишет «Кабанск-инфо.24/7».





Снег сейчас идет и на перевале Пыхта.

Как и обещали синоптики, Бурятию сегодня начал накрывать снегопад. Из-за этого уже возникли проблемы на дорогах.Так, ‎с утра на Барском перевале по федеральной трассе «Байкал» начала скапливаться пробка из фур.«Барской стоит. Фуры подняться не могут. Перегородили дорогу», - сообщает телеграм-канал «Тарбагатай-инфо.24/7».