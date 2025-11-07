Общество 07.11.2025 в 09:51

В Бурятии фуры не могут взобраться на перевал

Причиной этого стал снегопад
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии фуры не могут взобраться на перевал
Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
Как и обещали синоптики, Бурятию сегодня начал накрывать снегопад. Из-за этого уже возникли проблемы на дорогах.

Так, ‎с утра на Барском перевале по федеральной трассе «Байкал» начала скапливаться пробка из фур.

«Барской стоит. Фуры подняться не могут. Перегородили дорогу», - сообщает телеграм-канал «Тарбагатай-инфо.24/7».

По информации дорожных служб, сейчас к перевалу направлена техника для подсыпки трассы.

Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, напряженная ситуация сложилась и на Заганском перевале.

«Идет сильный снег. Техника приступит к расчистке автодороги при уменьшении осадков. Техника готова», - сообщают дорожники и просят водителей по возможности отказаться от поездок.

О сложных дорожных условиях предупреждают и жителей Кабанского района.

«На автодорогах на территории района снег, ветер и плохая видимость», пишет «Кабанск-инфо.24/7».

Снег сейчас идет и на перевале Пыхта.
Теги
движение снегопад

