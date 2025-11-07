В Улан-Удэ ищут владельцев «потеряшек»

В Улан-Удэ просят откликнуться горожан, оставивших свои личные вещи в местных автобусах. Фото потеряшек разместили в группе «Городских маршрутов».

- Оставленные вещи в автобусах – явление нередкое. Если вы узнали среди этих вещей свою, позвоните нам по номеру телефона 44-72-10. Наши специалисты подскажут, где и когда ее можно забрать. Будем рады, если найдутся владельцы всех «потеряшек», - сообщили в МУП «Городские маршруты».

Фото: МУП «Городские маршруты»