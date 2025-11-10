Общество 10.11.2025 в 13:16

В Бурятии предотвратили попадание бензина в Байкал

Минприроды прокомментировало ситуацию с опрокинувшимся бензовозом
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии предотвратили попадание бензина в Байкал
Минприроды Бурятии прокомментировало ситуацию с опрокинувшимся бензовозом на АЗС «Роснефть» в Нижнеангарске. В автомобиле Volvo находилось 9 300 литров бензина марки АИ-92.

Описываемая ситуация произошла 9 ноября в 14:40 в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района на автозаправочной станции «Роснефть». На место происшествия оперативно прибыли пожарные и ГИБДД.

 - Для проведения специализированных работ по локализации и сбору вытекших нефтепродуктов были привлечены специалисты АО «Экоспас». На данный момент разлив ликвидирован, попадание нефтепродуктов в водные объекты не допущено, - рассказали в минприроды республики.

На место происшествия выехали специалисты управления Росприроднадзора совместно с лабораторией ЦЛАТИ. Сейчас проводится отбор проб почвы для оценки состояния окружающей среды и соблюдения экологических требований.
Минприроды Бурятия отслеживает развитие ситуации.

Фото: скриншот видео минприроды РБ

дтп

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

