Общество 11.11.2025 в 17:25

В Улан-Удэ заработали еще пять умных светофоров

С их помощью можно эффективно управлять транспортными потоками
Текст: Андрей Константинов
«Ростелеком» продолжает развивать интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Улан-Удэ. Еще пять умных светофоров, оснащенных контроллерами, детекторами и камерами видеонаблюдения, появились на дорогах города: на пересечении улиц Шмидта — Каландаришвили и Банзарова — Коммунистическая, а также на остановках «Сельскохозяйственная академия», «Торговый дом Юбилейный» и «Городская больница №4».

Как сообщили в пресс-службе компании, оборудование фиксирует данные и передает их в Центр управления дорожным движением Улан-Удэ (ЦУДД). Это позволяет сотрудникам ЦУДД в режиме реального времени следить за обстановкой на дорогах города и эффективно управлять транспортными потоками: оперативно реагировать на различные чрезвычайные и нештатные ситуации, увеличивать среднюю скорость передвижения автомобилей, например, изменяя длительность разрешающих и запрещающих сигналов светофора.

«Внедрение ИТС помогло повысить безопасность на дорогах столицы республики и увеличить пропускную способность транспортного полотна в часы пик до 30%. И это, несмотря на ежегодный рост количества автомобилей. ИТС дисциплинирует всех участников дорожного движения: и водителей, и пешеходов. Камеры видеонаблюдения контролируют скорость машин, что позволило сократить количество нарушений и ДТП», - отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Роман Меркушев.


В настоящее время Улан-Удэ является одним из передовых российских городов по уровню системы управления транспортным движением. По данным независимого рейтинга ассоциации «Цифровая эра транспорта», который был озвучен в сентябре этого года на форуме «ИТС России», Бурятия вошла в десятку лучших регионов по внедрению ИТС. Республика заняла второе место и стала единственным представителем Сибири и Дальнего Востока.

«Это один из результатов нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Внедрение ИТС стартовало в 2021 году в партнерстве с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений — "Ростелекомом". Нашей совместной целью было оптимизировать дорожное движение так, чтобы в Улан-Удэ стало меньше пробок. Массовое внедрение современного программного обеспечения, оптических линий связи и умного оборудования коренным образом изменило сферу дорожного движения Улан-Удэ. Например, если пять лет назад на мониторинг транспортных потоков уходил день, то сейчас он делается в режиме реального времени автоматически и удаленно — без выезда на дорогу», - подчеркнул председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.

В Бурятии работы по внедрению ИТС ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы Улан-Удэ». За пять лет реализации госконтракта «Ростелеком» оснастил смарт–устройствами 92 светофорных объекта.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
