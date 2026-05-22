В Улан-Удэ разнорабочий попал на видео во время кражи из кассы

Житель Иркутской области может лишиться свободы из-за 7500 рублей. Деньги он украл из кассы бара, однако не учел наличия камер видеонаблюдения, поэтому план с треском провалился.

Рано утром в дежурную часть полиции поступило сообщение от владельца бара в Железнодорожном районе. Мужчина рассказал, что дистанционно, через камеры видеонаблюдения, заметил постороннего в своём заведении, который залез в кассу.

На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и задержала 36-летнего уроженца Иркутской области.

- Мужчина работал разнорабочим в здании бара. Рано утром он проник в помещение, открыл кассу и взял оттуда 7,5 тысяч рублей, однако довести задуманное до конца он не успел. Услышав стук в дверь, злоумышленник испугался и в панике выбросил похищенные купюры прямо на пол, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанного доставили в полицию. Деньги изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.

