Экономика и бизнес 22.05.2026 в 15:24
3,5 млрд рублей потратят на реконструкцию трех подстанций в Улан-Удэ
Работы должны завершить к осени следующего года
Текст: Андрей Константинов
ПАО «Россети Сибирь» объявило конкурсы на реконструкцию электроподстанций в Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». За эти работы компания готова заплатить в общей сложности 3,5 миллиарда рублей, которые она получит в виде субсидии от государства.
На данный момент конкурсы объявлены на реконструкцию трех подстанций. Это ПС 35 кВ АРЗ в микрорайоне «Исток», которую ввели в эксплуатацию в 1981 году. На нее выделено 876 миллионов рублей.
На реконструкцию ПС 110 кВ Бурводстрой дают 1,3 миллиарда рублей. Этой подстанции в 2026 году исполнилось 40 лет.
Еще 1,3 миллиарда выделяют на реконструкцию ПС 110 кВ Энергетик. Она была введена в эксплуатацию в 1985 году.
Планируется, что в рамках работ на морально и физически устаревших подстанциях будут установлены новые трансформаторы и заменено электротехническое оборудование. Это позволит решить вопросы с бесперебойным электроснабжением жителей микрорайонов, входящих в их зону обслуживания.
Подвести тоги конкурсов «Россети Сибирь» планируют в 20-х числах июля. Согласно договорам, подрядчики должны завершить модернизацию всех трех подстанций не позднее 31 августа 2027 года.
Отметим, ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков говорил о том, что в рамках «Чистого воздуха» в 2026 году в городе начнется реконструкция четырех подстанций. Так что, возможно, в ближайшее время будет объявлен конкурс еще на один объект.
Напомним, всего на реализацию программы «Чистый воздух» с 2026 по 2030 годы планируется выделить 13 млрд рублей. В ее рамках должна пройти реконструкция электросетевого хозяйства, а частный сектор Улан-Удэ будет переведен на электроотопление. В результате программы на экологичное отопление должны перейти жители Левобережья, микрорайонов Забайкальский, Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горького и сотых кварталов.
