Экономика и бизнес 22.05.2026 в 15:24

3,5 млрд рублей потратят на реконструкцию трех подстанций в Улан-Удэ

Работы должны завершить к осени следующего года
A- A+
Текст: Андрей Константинов
3,5 млрд рублей потратят на реконструкцию трех подстанций в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
ПАО «Россети Сибирь» объявило конкурсы на реконструкцию электроподстанций в Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». За эти работы компания готова заплатить в общей сложности 3,5 миллиарда рублей, которые она получит в виде субсидии от государства. 

На данный момент конкурсы объявлены на реконструкцию трех подстанций. Это ПС 35 кВ АРЗ в микрорайоне «Исток», которую ввели в эксплуатацию в 1981 году. На нее выделено 876 миллионов рублей.

На реконструкцию ПС 110 кВ Бурводстрой дают 1,3 миллиарда рублей. Этой подстанции в 2026 году исполнилось 40 лет. 

Еще 1,3 миллиарда выделяют на реконструкцию ПС 110 кВ Энергетик. Она была введена в эксплуатацию в 1985 году.

Планируется, что в рамках работ на морально и физически устаревших подстанциях будут установлены новые трансформаторы и заменено электротехническое оборудование. Это позволит решить вопросы с бесперебойным электроснабжением жителей микрорайонов, входящих в их зону обслуживания. 

Подвести тоги конкурсов «Россети Сибирь» планируют в 20-х числах июля. Согласно договорам, подрядчики должны завершить модернизацию всех трех подстанций не позднее 31 августа 2027 года.

Отметим, ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков говорил о том, что в рамках «Чистого воздуха» в 2026 году в городе начнется реконструкция четырех подстанций. Так что, возможно, в ближайшее время будет объявлен конкурс еще на один объект.

Напомним, всего на реализацию программы «Чистый воздух» с 2026 по 2030 годы планируется выделить 13 млрд рублей. В ее рамках должна пройти реконструкция электросетевого хозяйства, а частный сектор Улан-Удэ будет переведен на электроотопление. В результате программы на экологичное отопление должны перейти жители Левобережья, микрорайонов Забайкальский, Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горького и сотых кварталов.
Теги
энергетика реконструкция подстанция

Все новости

Юный ботаник из Бурятии обнаружил в регионе новый вид растения
22.05.2026 в 16:54
Улан-удэнец украл из магазина одежды на 102 тысячи и сжег ее
22.05.2026 в 16:52
«Ростелеком» в Бурятии поддержал акцию «Сад памяти»
22.05.2026 в 16:51
Власти Улан-Удэ объяснили причину провала на Смолина
22.05.2026 в 16:36
В моногороде в Бурятии могут временно прикрыть две точки общепита
22.05.2026 в 16:35
В Бурятии рухнуло строительство жилья
22.05.2026 в 16:04
В Бурятии спасают еще одно подтопленное село
22.05.2026 в 16:01
«Дочку отбросило на пять метров»
22.05.2026 в 15:56
3,5 млрд рублей потратят на реконструкцию трех подстанций в Улан-Удэ
22.05.2026 в 15:24
В Улан-Удэ разнорабочий попал на видео во время кражи из кассы
22.05.2026 в 14:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии рухнуло строительство жилья
Объемы жилищного строительства сократились почти на треть
22.05.2026 в 16:04
Туристический налог оказался проблемным
Администрирование оказалось дороже выгоды от его ведения
22.05.2026 в 11:56
Фанерный завод в Бурятии окончательно канул в небытие: почему предприятия доходят до банкротства
21.05.2026 в 16:27
Монголия превращается в азиатского тигра
В 2026-м году экономика Монголии выросла почти на 8%
21.05.2026 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru