Общество 22.05.2026 в 14:31
Улан-Удэ закупает 28 новых автобусов
За них готовы заплатить 302 миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ объявил электронный аукцион на закупку 28 новых автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Городские власти готовы заплатить за них 302 миллиона рублей или 10,8 млн за одну единицу.
Согласно контракту, поставщик должен будет гарантировать исправную и бесперебойную работу автобусов, а также установленного дополнительного оборудования, в течение не менее 24 месяцев или не менее 150 тысяч км пробега.
Итоги торгов подведут 15 июня, а сам транспорт должен быть поставлен в столицу Бурятии не позднее 30 октября 2026 года.
Напомним, в марте этого года глава Бурятии сообщил, что для улучшения ситуации с транспортным обслуживанием в Улан-Удэ республике выделили субсидию из федерального бюджета в размере 121 млн рублей. Еще 181 миллион за закупку автобусов дал бюджет Бурятии.
Напомним, всего с 2020 по 2025 год в республике было приобретено уже 307 новых автобусов.
