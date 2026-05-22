Общество 22.05.2026 в 14:31

Улан-Удэ закупает 28 новых автобусов

За них готовы заплатить 302 миллиона рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ закупает 28 новых автобусов
Фото: архив «Номер один»
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ объявил электронный аукцион на закупку 28 новых автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Городские власти готовы заплатить за них 302 миллиона рублей или 10,8 млн за одну единицу. 

Согласно контракту, поставщик должен будет гарантировать исправную и бесперебойную работу автобусов, а также установленного дополнительного оборудования, в течение не менее 24 месяцев или не менее 150 тысяч км пробега.

Итоги торгов подведут 15 июня, а сам транспорт должен быть поставлен в столицу Бурятии не позднее 30 октября 2026 года.

Напомним, в марте этого года глава Бурятии сообщил, что для улучшения ситуации с транспортным обслуживанием в Улан-Удэ республике выделили субсидию из федерального бюджета в размере 121 млн рублей. Еще 181 миллион за закупку автобусов дал бюджет Бурятии.

Напомним, всего с 2020 по 2025 год в республике было приобретено уже 307 новых автобусов.
Теги
автобусы

Все новости

В Улан-Удэ разнорабочий попал на видео во время кражи из кассы
22.05.2026 в 14:42
Улан-Удэ закупает 28 новых автобусов
22.05.2026 в 14:31
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 64-летнего велосипедиста
22.05.2026 в 13:14
Команда сотрудников «Ростелекома» вошла в тройку лидеров республиканской отраслевой спартакиады
22.05.2026 в 13:04
В Джидинском районе Бурятии закрыли движение автотранспорта
22.05.2026 в 12:51
Житель Закаменска утонул при попытке перейти реку вброд
22.05.2026 в 12:40
В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков
22.05.2026 в 12:30
Водитель в Бурятии госпитализирован из-за наезда на бетонный блок
22.05.2026 в 12:26
На форуме в Улан-Удэ обсудили подготовку кадров для креативных индустрий
22.05.2026 в 12:04
Борьбу с VPN отложили до октября
22.05.2026 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Улан-Удэ разнорабочий попал на видео во время кражи из кассы
Испугавшись росгвардейцев он выбросил деньги на пол
22.05.2026 в 14:42
В Иркутске состоится митинг обманутых дольщиков
Пострадавшие от недобросовестных застройщиков требуют защиты от властей
22.05.2026 в 12:30
На форуме в Улан-Удэ обсудили подготовку кадров для креативных индустрий
Сейчас креативные индустрии растут в 4 раза быстрее экономики страны в целом
22.05.2026 в 12:04
Борьбу с VPN отложили до октября
Это делается, чтобы не раздражать любителей Telegram до выборов в Госдуму
22.05.2026 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru