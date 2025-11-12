В Бурятии сельчан смутило асфальтирование дороги после снегопада

Накануне в одном из крупных пабликов появилось видео, что якобы на улице Луговая в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии укладывают асфальт в снег. Также очевидцев смутило, что работы проходят ночью и при минусовой температуре.

На ситуацию отреагировали в автодорожном учреждении района (МАУ Иволга). Там заявили, что ремонт выполняется в рамках муниципального контракта. И заверили, что подрядчик соблюдает технологические требования и график выполнения работ. А перед началом укладки дорожники полностью очистили полотно от снега и наледи.

Специалисты добавили, что температура воздуха и основания контролируется – используется асфальтобетон со специальными добавками, допускаемый к укладке при небольших отрицательных температурах.

«Ночные работы проводятся, чтобы ускорить завершение объекта до наступления устойчивых морозов и не мешать движению транспорта и жителей днём. После завершения укладки будет проведена проверка качества покрытия, а весной – гарантийный осмотр», - заключили в учреждении.