В Улан-Удэ приводят в порядок дороги, дворы и экологию

Дополнительный импульс работам придало выделение 2,2 млн рублей из республиканского бюджета. Особое внимание было уделено участку дороги в Сосновом Бору — от КП 36-й армии до 11-й бригады, где отремонтировали 1300 кв. м дорожного полотна.





Они адаптируются к жизни в городе, объединяются в группы, знают, где можно найти еду, обходят мусорные контейнеры, дворы, выпрашивают еду на остановках, возле школ и в других общественных местах. Они образуют стаи и иногда представляют опасность. Это уже не просто домашние питомцы, а звери, защищающие свою территорию, на которой они обитают и добывают пищу.





Осень — это не только время золотых листьев и прохлады, но и последний рубеж для приведения города в порядок перед долгой сибирской зимой. В Улан-Удэ этот период выдался по-настоящему жарким: коммунальные и дорожные службы вели активную работу по всем направлениям. О том, что удалось сделать за прошедшие месяцы и как это отразится на жизни горожан — в нашем материале.С первым снегом коммунальные службы в круглосуточном режиме очищают городские улицы от снега и ледяных наростов. Уборка происходит поэтапно: сначала участок очищает грейдер, затем трактор с щеткой и отвалом подметает оставшийся снег, формируя один вал вдоль дороги. Далее снегопогрузчик с помощью транспортера загружает снег в большегрузные машины. Комплексные работы проводятся ночью, чтобы не мешать потоку машин.За минувшие выходные, когда выпал снег, вывезено 1027 кубометров снега, на дороги высыпано 1690 тонн песка.– За этот период отработано более 720 заявок. Работы осложняются большим количеством осадков – 12 мм против нормы ноября в 9 мм - и резкими колебаниями температуры: днем - до +3°C, ночью - до −15°C, – рассказал директор Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ Игорь Мункуев.Днем уборщики территорий вручную очищают дороги от снега и льда. Ежедневно на уборку выходит более 120 сотрудников. Они работают во всех районах города. Днем дороги и тротуары убираются вручную и небольшой техникой.В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 11 участков дорог. А с 2017 года в столице республики обновлено 154 участка дорог, благодаря этому 85% городских магистралей сейчас находятся в нормативном состоянии.На 31 октября 2025 года в столице Бурятии полностью завершены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог. Общий объем финансирования из городского бюджета составил почти 25 млн рублей. Эти средства были направлены на заделку трещин на 30 тыс. погонных метров, восстановление 7,6 тысяч кв. м покрытия современным струйно-инъекционным методом и ремонт 5,1 тыс. кв. м с использованием горячего асфальтобетона.Также идет закрытие «земляных долгов»: городские территории обретают прежний вид. Не менее масштабная работа, хоть и не всегда лежащая на поверхности, велась по восстановлению благоустройства после ремонтных и земляных работ. Раскопки, необходимые для замены изношенных коммуникаций, часто оставляли после себя неприглядный след. С 2023 года в городе накопилось более 200 таких участков.- С 2023 года у нас более 200 земляных ордеров, где необходимо было восстанавливать благоустройство. И вот за 2025 год долги 2023–2024 гг. полностью закрыты. Разработали схему, таблицу, сроки, когда наши ресурсоснабжающие организации должны завершать работы. В еженедельном порядке запрашиваем отчет от всех организаций, — прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.Благодаря слаженным действиям администрации города, комитета городского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций (ТГК-14, Водоканала, Россетей и Ростелекома) восстановлено 152 объекта. Жесткий контроль со стороны комитета муниципального контроля также принес свои плоды — на нерадивых подрядчиков наложено штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей. На сегодняшний день с незначительным нарушением сроков остаются лишь четыре объекта в Железнодорожном районе, где работы находятся в стадии завершения. Местные жители уже отмечают оперативность и ответственность строителей.После окончания дачного сезона на улицах города становится больше бездомных собак и кошек. Неконтролируемое размножение, оставленное без должного внимания потомство, потерявшиеся питомцы, намеренный отказ хозяев от собак и кошек — все это способствует увеличению числа бродячих животных.С начала 2025 года на территории Улан-Удэ отловлено 2163 особи безнадзорных животных. Проведено 48 рейдовых мероприятий, составлено 37 протоколов об административных правонарушениях по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.- Однако работа ведется не только силовыми методами. Важнейшим направлением является профилактика. Отметим, что рост числа бродячих собак связан с безразличием людей и несоблюдением правил содержания животных, - прокомментировал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.Комитет по образованию совместно с комитетом по социальной и молодежной политике организовал профилактические беседы в 44 детских садах и школах. Здесь детям разъясняют правила ответственного обращения с питомцами, меры личной безопасности при встрече с безнадзорными животными.В Улан-Удэ реализуется федеральный проект «Чистый воздух», нацеленный на улучшение экологической обстановки.Начался перевод частных домовладений на электроотопление. В СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» работы по переводу 160 домовладений близки к завершению. Это позволит отказаться от печного отопления, что существенно снизит уровень вредных выбросов в атмосферу.– Работники за два дня установили новую проводку. Качественно делают. Мне 80 лет, дедушке – 85, и для нас это огромное облегчение: больше не придется дважды в сутки топить печь зимой. Дом у нас 47 «квадратов». За зиму использовали две с половиной машины дров. Довольны, что мы попали в программу «Чистый воздух». Спасибо большое, – рассказала жительница СНТ Вера Горбатых.Современные фильтры устанавливают на котельных, что также улучшит качество воздуха. На котельных школы № 13 и ООО «ВВС» завершена установка и подключение электрофильтров — высокоэффективных устройств для очистки дымовых газов. В настоящее время ведутся их пусконаладочные работы.Ведутся проектные работы по переводу угольной котельной школы № 23 на электрическое отопление. Это не только экологически чистое, но и более эффективное решение.- Реализация этих мероприятий — комплексный подход, который в перспективе позволит значительно сократить объем вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ, положительно влияя на здоровье горожан, - отметил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.От чистых улиц до чистого воздуха – объем работ у блока жизнеобеспечения города масштабный. И работа идет по всем направлениям.Фото: пресс-служба КГХ