Общество 13.11.2025 в 17:04

Турка станет центром водного туризма в Бурятии

Там появится первый в республике яхт-клуб и яхтенная марина
Текст: Андрей Константинов
Турка станет центром водного туризма в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ состоялся экспертный совет, на котором были рассмотрены вопросы развития особой экономической зоны «Байкальская гавань» – ключевого туристического кластера Бурятии и одного из самых перспективных проектов в области устойчивого туризма России.

«Из 2000 км береговой линии Байкала более 60% проходит по территории Бурятии, а турпоток к озеру ежегодно увеличивается на 15-20%. Поэтому для нас особенно важно развитие одного из наиболее экологичных видов туризма – яхтенного. Федеральный проект «5 морей и озеро Байкал» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» нацелен на строительство круглогодичных курортов. Поэтому туристический кластер в порту Турка разработан именно с акцентом на многофункциональность, экономические мультипликаторы и встраивание в экологический, социальный и экономический контекст локации», – отметил министр туризма РБ Алдар Доржиев.

Центром водного туризма станет порт Турка, где к 2029 году появится первый в Бурятии яхт-клуб и яхтенная марина на 180 маломерных судов и причалом для круизного лайнера вместимостью до 200 человек. Площадь застройки составит 10,8 га, а общий объем инвестиций - около 1 млрд рублей. Ожидается, что за сезон навигации через этот порт будет проходить до 350 тысяч российских и зарубежных туристов, желающих увидеть Байкал.

Девелопером проекта выступает компания Green Flow, в портфеле которой ранее созданная сеть экологичных отелей и оздоровительных курортов по всей России, в том числе строящийся проект в ОЭЗ «Байкальская гавань». Проектно-консалтинговое агентство «Простор» специализируется на создании туристических и инфраструктурных решений в прибрежных зонах и сейчас ведет работу по формированию архитектурно-планировочной и функциональной модели кластера.

«Мы не должны ограничивать доступ людей к озеру, наша задача – поддерживать максимально осознанные виды взаимодействия с уникальной природой Байкала. И первый серьезный шаг на этом пути мы решили сделать через развитие парусного спорта и яхтенного туризма. Путешествие под парусом прививает уважение к воде и позволяет увидеть заповедные места, не оставляя ни следа в охранных биотопах», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Шарипов. – Осознанный туризм на Байкале должен начинаться еще на берегу, при первом знакомстве гостя с этой территорией. Поскольку проектом занимаются отельный оператор Green Flow и проектно-консалтинговое бюро “Простор”, порт станет примером безопасного и технологичного объекта на Байкале».

Развитие порта Турка — часть стратегической работы по укреплению туристического потенциала ОЭЗ «Байкальская гавань» и самого масштабного туристического проекта в новейшей истории России «5 морей и озеро Байкал», запущенного по инициативе президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», предполагающего создание всесезонных курортов. Поэтому помимо марины в составе комплекса появится туристическая инфраструктура всесезонного формата, включающая сервис для судовладельцев, рекреационные зоны, отель и общественные пространства. Проект также предполагает социально-просветительское направление: в Турке планируется создание детско-юношеской парусной школы, музейно-образовательного центра, площадок для экологического просвещения, спортивных и культурных мероприятий. Все это позволит формировать современное общественное пространство, открытое для жителей и туристов.
