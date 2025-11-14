Госдума одобрила проект о штрафах по камерам за езду без ОСАГО

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает административную ответственность за вождение без полиса ОСАГО не более 1 раза в сутки в том случае, если нарушение зафиксировано фото- или видеокамерами. Об этом сообщает портал Avtostat.ru со ссылкой на «Дума ТВ».Внесение поправок в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях было инициировано группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В данный момент управление автомобилем без полиса ОСАГО грозит штрафом в размере 800 рублей. За повторное нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.В пояснительной записке уточняется, что поправки обусловлены разработкой дополнительного механизма контроля за исполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Разработкой данного механизма занимаются Банк России, Минфин, МВД и Российский Союз Автостраховщиков. Закон может заработать в 2026 году.