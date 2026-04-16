Общество 16.04.2026 в 12:46
В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов
Птицы наводнили Селенгу
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии на Селенге заметили ненавистную рыбаками птицу. Реку наводнила огромная стая бакланов.
Видео с «черной чумой» появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Пернатым просто нет числа.
Напомним, совсем недавно на Набережной возле Одигитриевского собора неизвестный палил по бакланам из машины.
Также «Номер один» сообщал, что эти прожорливые птицы терроризируют Гусиноозерское осетровое хозяйство.