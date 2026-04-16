В Улан-Удэ заметили огромную стаю бакланов

В столице Бурятии на Селенге заметили ненавистную рыбаками птицу. Реку наводнила огромная стая бакланов.

Видео с «черной чумой» появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Пернатым просто нет числа.

Напомним, совсем недавно на Набережной возле Одигитриевского собора неизвестный палил по бакланам из машины.

Также «Номер один» сообщал, что эти прожорливые птицы терроризируют Гусиноозерское осетровое хозяйство.