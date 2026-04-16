Телефоны жителей Улан-Удэ испарились вслед за рюмкой

Веселые застолья жителей Улан-Удэ закончились накануне кражей сотовых телефонов. Неприятные сюрпризы коснулись 29-летнего горожанина и 54-летней жительницы столицы. Оба они остались без гаджетов, изрядно перебрав с выпивкой.

- По словам 29-летнего мужчины пропажу телефона он обнаружил после вечера в увеселительном заведении Октябрьского района. Там он распивал спиртные напитки с коллегой и несколько раз выходил на улицу.Попытки дозвониться не увенчались успехом, и, будучи в нетрезвом состоянии, он отправился домой, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего ранее судимого местного жителя. Парень признался, что проходил мимо кафе, увидел лежащий на земле телефон и забрал его себе.

В другом случае в полицию обратилась 54-летняя улан-удэнка, сообщившая о краже сотового телефона стоимостью около 14 тысяч рублей из её дома.

- В течение двух месяцев она пыталась найти его самостоятельно, но затем решила обратиться за помощью к правоохранителям. Оперативники задержали 36-летнего собутыльника заявительницы. Он украл телефон во время застолья у женщины дома, когда хозяйка отвлеклась. Примечательно, что во время самостоятельных поисков женщина навещала его, но он отрицал свою причастность к краже, - добавили в МВД.

Оба мобильных телефона изъяты и возвращены владельцам. Возбуждены уголовные дела.

