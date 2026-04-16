В Бурятии с экс-главы поселения взыскали 155 тысяч рублей ущерба

Судебные приставы Бурятии взыскали 155 тысяч рублей ущерба за служебный подлог с бывшего главы одного из сельских поселений Прибайкальского района.

Ранее администрация муниципального образования заключила контракт на изготовление, доставку и установку сезонного сборно-разборного сценического комплекса и сборно-разборной беседки.

Экс-глава поселения подписал акт приемки выполненных работ, несмотря на то что подрядчик не довел все до ума. Организации перечислили деньги, в результате бюджету был причинен ущерб в 155 тыс. рублей.

Чиновник предстал перед судом за служебный подлог. Его признали виновным и обязали возместить материальный ущерб.

«После возбуждения в отношении осужденного исполнительного производства в службе судебных приставов Республики Бурятия сумма ущерба была принудительно взыскана в полном объеме с банковских счетов должника», - заключили в УФССП по Бурятии.