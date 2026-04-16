Общество 16.04.2026 в 12:29
На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка
Коммунальщики приводят в порядок главную достопримечательность столицы
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ стартовала ежегодная традиционная мойка памятника Ленину на площади Советов. Главная достопримечательность города приводится в порядок с помощью бережных моющих средств и чистой воды.
Специалисты Комбината по благоустройству вручную удаляют с поверхности монумента пыль, грязь и следы осадков, используя мягкие щётки, чтобы не повредить покрытие. На завершающем этапе памятник несколько раз омывается водой.
Такие профилактические работы проводятся регулярно и позволяют сохранять исторический облик монумента, отметили в мэрии города.
Фото: мэрия города
