На площади Советов в Улан-Удэ проходит масштабная головомойка

В Улан-Удэ стартовала ежегодная традиционная мойка памятника Ленину на площади Советов. Главная достопримечательность города приводится в порядок с помощью бережных моющих средств и чистой воды.

Специалисты Комбината по благоустройству вручную удаляют с поверхности монумента пыль, грязь и следы осадков, используя мягкие щётки, чтобы не повредить покрытие. На завершающем этапе памятник несколько раз омывается водой.

Такие профилактические работы проводятся регулярно и позволяют сохранять исторический облик монумента, отметили в мэрии города.

Фото: мэрия города