Общество 16.04.2026 в 13:39

Общественники в Улан-Удэ раскритиковали благоустроенные территории

Высаженные деревья погибли, асфальт потрескался, а резиновое покрытие лопнуло

Текст: Анастасия Величко
В 2022 году в Улан-Удэ благоустроили дворы в 113 микрорайоне. Работы шли по проекту «1000 дворов». Специалисты должны были озеленить территорию, уложить асфальтовые дорожки и резиновое покрытие, установить детские площадки. Подрядная организация все это сделала, однако качество их работы вызывает сомнения.

- Спустя менее чем четыре года эксперты Народного фронта констатируют – проект не дал ожидаемого результата. В 113 мкр. было высажено более 100 саженцев, включая крупномерные деревья. Сейчас видно, что большая часть растений не прижилась. Территория постепенно теряет озеленение и опустынивается, а при ветрах здесь поднимаются клубы пыли, - сообщают активисты ОНФ.

Помимо гибели саженцев, потрескались асфальтовое и резиновое покрытия. Землю с возвышенностей при осадках и таянии снега смывает на пешеходные зоны.

Такие же проблемы активисты ОНФ увидели и на других территориях, благоустроенных в рамках программы: ул. Ключевская, 144, пр. 50-летия Октября, 16, ул. Жердева, 98, ул. Шумяцкого, 7, ул. Камова, 17, ул. Норильская, 3, мкр. Сокол, 5, ул. Кабанская, 16

Здесь не видно заявленных растений, в том числе крупномерных деревьев и кустарников, не укреплен грунт, имеются дефекты покрытий.

Напомним, в начале 2026 года проверку исполнения программы «1000 дворов» в Бурятии проводила Счетная палата республики.

На контроле оказались 34 дворовых площадки, которые должны были обновить на солидные 135 млн рублей. Проблемы нашлись на всех этапах проекта, от аукционов до фактически установленных конструкций.


Фото: скриншот видео ОНФ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
