Студент из Бурятии получил 50 тысяч рублей за тигра

Вуз Бурятии, ВСГУТУ, обрел новый талисман. Им стал тигр Вектор, символизирующий упорство, смелость и стремление к знаниям. Маскот выбрали путем творческого конкурса. Победителем стал студент факультета компьютерных наук и технологий Святослав Парамонов.

Дизайнеру вручили диплом и приз 50 тысяч рублей. Награждение прошло накануне на сцене культурно-досугового центра ВСГУТУ.

«Когда я создавал персонажа, в первую очередь думал о многообразии профессий, которые можно получить во ВСГУТУ – это и технические, и гуманитарные, и естественно-научные направления. Хотелось показать разноплановость университета. В создании персонажа мне помогала моя сестра – Анастасия Невзорова. Находимся в шоке, очень рады победе», – рассказал автор.