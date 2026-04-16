Происшествия 16.04.2026 в 13:31

Житель Бурятии сломал жене три пальца кочергой

Пара поссорилась на почве ревности во время совместной попойки
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В поселке Малый Жемчуг Тункинского района Бурятии 64-летний мужчина зверски избил свою 63-летнюю жену металлической кочергой. Бытовой конфликт случился на фоне алкогольного опьянения.

Женщина с различными травмами угодила в больницу. В медучреждении о побоях сообщили в отдел полиции. На место выехал участковый уполномоченный. Он выяснил, что пенсионерку несколько дней назад поколотил ее супруг.

Тирана задержали по месту жительства. Как оказалось, пара поссорилась на почве ревности во время совместной попойки. Мужчина схватил кочергу и несколько раз ударил ей по телу жены. Пострадавшая получила множественные гематомы туловища, рук и ног, а также перелом трех пальцев рук.

«По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) возбудили уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.

Все новости

В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
16.04.2026 в 17:28
В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
16.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока
16.04.2026 в 16:27
ВСЖД предложит свыше 400 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства
16.04.2026 в 16:12
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
16.04.2026 в 16:08
На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей
16.04.2026 в 15:40
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара
16.04.2026 в 15:31
Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»
16.04.2026 в 15:24
В Приангарье за упавшую на подростка штангу фитнес-клуб заплатил 450 тысяч рублей
16.04.2026 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара

Мужчина избил свою собутыльницу несколько раз

16.04.2026 в 15:31
В Улан-Удэ мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах
Тонущего горе-экстремала заметили на водоеме в районе улицы Бабушкина
16.04.2026 в 11:22
Помилованный участник СВО в Чите убил приятеля из ревности
Прокуратура настаивает на суровом наказании с учетом отягчающих обстоятельств
16.04.2026 в 10:34
90-летняя жительница Бурятии пострадала в перевернувшейся иномарке
Авария случилась в селе Хасурта
16.04.2026 в 10:23
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
