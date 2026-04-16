Житель Бурятии сломал жене три пальца кочергой

В поселке Малый Жемчуг Тункинского района Бурятии 64-летний мужчина зверски избил свою 63-летнюю жену металлической кочергой. Бытовой конфликт случился на фоне алкогольного опьянения.

Женщина с различными травмами угодила в больницу. В медучреждении о побоях сообщили в отдел полиции. На место выехал участковый уполномоченный. Он выяснил, что пенсионерку несколько дней назад поколотил ее супруг.

Тирана задержали по месту жительства. Как оказалось, пара поссорилась на почве ревности во время совместной попойки. Мужчина схватил кочергу и несколько раз ударил ей по телу жены. Пострадавшая получила множественные гематомы туловища, рук и ног, а также перелом трех пальцев рук.

«По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ) возбудили уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.