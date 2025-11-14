Общество 14.11.2025 в 09:58

Улан-удэнец лишился 790 тысяч рублей после звонка о «замене» домофона

В игру также включились липовые сотрудники Роскомнадзора и ФСБ
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Житель Улан-Удэ лишился 790 тысяч рублей после «развода» о замене домофона. Днем 12 ноября 62-летнему мужчине поступил звонок через мессенджер. Аферист представился сотрудником сервиса «Домофон.ру». Он заявил о массовой замене домофонов и для получения ключей запросил у гражданина код из СМС.

После этого горожанину пришло «уведомление» о входе в его личный кабинет на портале «Госуслуги». Он стал следовать инструкциям из сообщения и позвонил по указанному номеру. Девушка, назвавшаяся специалистом «Роскомнадзора», сообщила, что его данные скомпрометированы мошенниками, а на его имя оформлена доверенность. Для «защиты средств» его соединили с «сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Далее липовый ФСБшник в ходе видеозвонка в форме заявил, что средства гражданина находятся под угрозой и могут быть переведены террористам. Для их сохранения и декларирования он убедил потерпевшего скачать фейковое приложение «Центральный Банк».

«Вечером того же дня мужчина посетил отделение банка, где снял 100 000 рублей, назвав причиной снятия ремонт квартиры, после чего через банкоматы снял еще 690 000 рублей. Все средства он перевел на реквизиты, предоставленные мошенниками. Только на следующее утро, осознав произошедшее, гражданин обратился в полицию», - рассказали в МВД по Бурятии.

 

мошенники МВД

