На скользкую дорогу в Улан-Удэ можно пожаловаться через чат-бот

Для оперативного устранения скользких участков дорог улан-удэнцы пишут в чат-бот Комбината по благоустройству @dispmbukbu_bot. Заявки горожан стараются отрабатывать день в день.

Заявки из чат-бота поступают в диспетчерскую Комбината, где они обрабатываются и отправляются ответственным за районы города, а те составляют график подсыпки, уборки дорог и тротуаров. Приоритет отдается магистральным направлениям.

- Сегодня с утра в чат-бот поступило 17 заявок. Отработано уже девять из них. В прошлую пятницу, 7 ноября, когда снег выпало выше месячной нормы, это примерно 12–17 см снега, в чат-бот поступило 208 заявок от горожан. В течение суток отработано свыше 90%. Это показано на видео, где серым отмечены выполненные заявки, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города