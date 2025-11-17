Общество 17.11.2025 в 12:37

В Бурятии в этом году на повышение зарплат бюджетникам направят более 3 миллиардов рублей

«До конца года люди все получат», заверил глава республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в этом году на повышение зарплат бюджетникам направят более 3 миллиардов рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с октября этого года началась индексация зарплат работникам бюджетной сферы. На эти цели в бюджете республики 2025 года дополнительно предусмотрены 3,3 млрд рублей, сообщил глава региона Алексей Цыденов в ходе прямого эфира 15 ноября.

- Индексацию бюджетников мы проводим ежегодно. Сейчас провели индексацию с 1 октября. С 1 октября принято решение индексировать и посчитана сумма. Всего сумма по республике, по всем направлениям, это то, что касается МРОТ, это то, что касается указных зарплат: образование, здравоохранение, культура и так далее, то, что касается работников, не относящихся к указным и не к мротчикам, но которым надо хоть какой-то разрыв между МРОТ оставить, но все равно поднять выше МРОТ. Всего, вот с 1 октября 25-го года дополнительно объем финансирования на зарплату 3,3 млрд рублей. Мы решение это приняли, сессия была в четверг, депутаты поддержали. Бюджет 2025 года дополнительно на зарплату предусмотрено 3,3 млрд до конца года, - рассказал Алексей Цыденов. 

Что касается «указников» – это те, у кого зарплата контролируется указом президента и привязывается к средней (образование, здравоохранение, культура и другие категории), то там до конца года выделено 1,1 млрд рублей. 

«То, что с 1 октября проиндексировано, там просто не все люди еще получили реально деньги в руки. Но в декабре, как правильно ее называют, 13-ая зарплата, это просто будет единовременно доначисление за октябрь-ноябрь. Но до конца года люди все получат. В четверг 3,3 млрд в бюджет встало. Это средства дополнительные к фонду заработной платы до конца года», - пояснил Алексей Цыденов.
зарплата

