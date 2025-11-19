Общество 19.11.2025 в 06:00
Врач из Бурятии выиграла у автосалона 4 миллиона
Кредитная иномарка оказалась «ведром с болтами», которое нельзя поставить на учет
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Улан-Удэ Альбина (имя изменено) заплатила за свою мечту 2,15 млн рублей, а получила судебную тяжбу на год и процедуру собственного банкротства. Врач-педиатр, купившая подержанный автомобиль для поездок по вызовам, вместо надежного транспорта получила «конструктор», непригодный даже для постановки на учет в ГИБДД. Казалось бы, история банальная - обманули потребителя. Но финал ее уникален: женщина не просто вернула свои деньги. Она заставила недобросовестного продавца заплатить по счетам, превратив свои убытки в его многомиллионные убытки. Справедливость, вырванная в суде, оказалась дороже самого автомобиля.
Дорога в никуда
12 октября 2024 года должен был стать для Альбины счастливым днем. В автосалоне ООО «Авалон» она подписала договор купли-продажи и стала владелицей подержанного автомобиля. Машина была не новой, но выглядела достойно. Цена в 2 150 000 рублей показалась адекватной. Для простого врача-педиатра с зарплатой в 80 тыс. рублей это стало серьезной покупкой, большая часть которой покрыта кредитом.
Радость была недолгой. Уже по дороге домой на панели приборов загорелась тревожная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя. И это лишь первый звоночек. Последующая диагностика на СТО и попытка пройти техосмотр вскрыли шокирующую картину. Машина, которую ей вручили под роспись, была не просто «с историей». Она оказалась настоящим «ведром с болтами».
Вскрытие покажет
Дефектная ведомость от 18 октября 2024 года читается как медицинское заключение о тяжелой болезни. Специалисты зафиксировали целый букет неисправностей: системы регулировки и управления двигателем вышли из строя, каталитические нейтрализаторы оказались разрушены, а цепи пиропатронов подушки безопасности водителя были в обрыве. Добавлял проблем и люфт передних шрусов.
Но настоящий сюрприз ждал женщину при прохождении техосмотра для ГИБДД двумя днями позже. Выяснилось, что тормозная система задней оси не соответствует нормам эффективности. Одновременно с этим не работали передние габаритные огни, подсветка заднего номера, противотуманные фары, омыватели стекол и звуковой сигнал. Аккумуляторная батарея не закреплена. Самым же вопиющим нарушением стало внесение изменений в конструкцию: на приборную панель выведен нештатный тумблер для ручного включения бензонасоса. Заключение техосмотра было однозначным: транспортное средство не соответствует требованиям безопасности и не допускается к эксплуатации.
Битва с ветряными мельницами
Альбина действовала быстро и грамотно. Уже 14 октября, через два дня после покупки, она направила в салон «Авалон» первую претензию с требованием вернуть деньги. Ответа не последовало. 22 октября направила повторную претензию. В ответ было красноречивое молчание. Продавец, судя по всему, рассчитывал на классическую схему: покупатель подписал акт приема-передачи, где мельком упоминалось о возможных скрытых дефектах, а значит, претензий принимать не будет.
Именно на этот акт и пытался опереться представитель «Авалона» в суде. Мол, покупательница ранее предупреждена, что «пробег может быть скручен», а кузов имеет «следы коррозии различного происхождения». Но, как показала судебная автотехническая экспертиза, проведенная по настоянию уже Верховного суда Бурятии, реальные недостатки не имели ничего общего с этой размытой отпиской. Эксперты подтвердили: все неисправности, от сломанного катализатора до отключенных подушек безопасности, присутствовали на момент продажи. Стоимость восстановительного ремонта оценена в 577 545 рублей. Для врача с ее доходом эта сумма была астрономической.
Цена справедливости
Иволгинский районный суд, а затем и Верховный суд Бурятии встали на сторону потребителя. Судьи разобрали доводы «Авалона» по косточкам и вынесли вердикт: продавец продал заведомо некачественный товар, не предоставив о нем достоверной информации.
Договор купли-продажи был расторгнут. «Авалон» обязан вернуть Альбине 2 150 000 рублей, уплаченных за автомобиль. Помимо этого, с салона взыскана неустойка за просрочку удовлетворения требований в размере 430 000 рублей. Суд также назначил компенсацию морального вреда в 10 000 рублей и взыскал штраф в пользу потребителя за уклонение от добровольного удовлетворения требований. Его размер составил 50% от взысканной суммы, то есть 1 295 000 рублей. Также компенсированы расходы судебные и на представителя.
Итог: автосалон, который не захотел вернуть 2,15 млн, теперь по решению суда обязан выплатить покупательнице около 3,9 млн рублей плюс вернуть машину, которая после этого вердикта стала ему многомиллионным обузой.
Победа с горьким привкусом
Казалось бы, счастливый конец. Но у этой истории есть и другая сторона, которую видно только при внимательном чтении судебного акта. Пока длился суд, Альбина, оставшись без рабочей машины и с неподъемным кредитом за несуществующий автомобиль, была вынуждена перевестись в другой район на меньшую зарплату. В конечном итоге она не справилась с финансовым давлением и признана банкротом. К участию в этом деле был привлечен финансовый управляющий.
Эта деталь добавляет истории трагизма. Потребитель, даже выиграв самую громкую судебную битву, на деле оказывается на грани жизненной катастрофы. Он выигрывает дело, но проигрывает в ритме и качестве собственной жизни. Его победа становится предупреждением для других недобросовестных продавцов, но утешением для него самого служит плохо.
Эта история не просто о том, как один человек наказал недобросовестную компанию. Это подробная инструкция по выживанию для всех потребителей Бурятии. Она доказывает, что знание закона, грамотные и быстрые действия, а также готовность идти до конца способны переломить даже самую безнадежную, на первый взгляд, ситуацию. И даже когда кажется, что все против тебя, у Фемиды есть весы, которые при правильном подходе могут склониться в твою сторону. Жаль только, что цена этой победы иногда измеряется не только в деньгах.
