Врач из Бурятии выиграла у автосалона 4 миллиона

Жительница Улан-Удэ Альбина (имя изменено) заплатила за свою мечту 2,15 млн рублей, а получила судебную тяжбу на год и процедуру собственного банкротства. Врач-педиатр, купившая подержанный автомобиль для поездок по вызовам, вместо надежного транспорта получила «конструктор», непригодный даже для постановки на учет в ГИБДД. Казалось бы, история банальная - обманули потребителя. Но финал ее уникален: женщина не просто вернула свои деньги. Она заставила недобросовестного продавца заплатить по счетам, превратив свои убытки в его многомиллионные убытки. Справедливость, вырванная в суде, оказалась дороже самого автомобиля.12 октября 2024 года должен был стать для Альбины счастливым днем. В автосалоне ООО «Авалон» она подписала договор купли-продажи и стала владелицей подержанного автомобиля. Машина была не новой, но выглядела достойно. Цена в 2 150 000 рублей показалась адекватной. Для простого врача-педиатра с зарплатой в 80 тыс. рублей это стало серьезной покупкой, большая часть которой покрыта кредитом.Радость была недолгой. Уже по дороге домой на панели приборов загорелась тревожная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя. И это лишь первый звоночек. Последующая диагностика на СТО и попытка пройти техосмотр вскрыли шокирующую картину. Машина, которую ей вручили под роспись, была не просто «с историей». Она оказалась настоящим «ведром с болтами».Дефектная ведомость от 18 октября 2024 года читается как медицинское заключение о тяжелой болезни. Специалисты зафиксировали целый букет неисправностей: системы регулировки и управления двигателем вышли из строя, каталитические нейтрализаторы оказались разрушены, а цепи пиропатронов подушки безопасности водителя были в обрыве. Добавлял проблем и люфт передних шрусов.Но настоящий сюрприз ждал женщину при прохождении техосмотра для ГИБДД двумя днями позже. Выяснилось, что тормозная система задней оси не соответствует нормам эффективности. Одновременно с этим не работали передние габаритные огни, подсветка заднего номера, противотуманные фары, омыватели стекол и звуковой сигнал. Аккумуляторная батарея не закреплена. Самым же вопиющим нарушением стало внесение изменений в конструкцию: на приборную панель выведен нештатный тумблер для ручного включения бензонасоса. Заключение техосмотра было однозначным: транспортное средство не соответствует требованиям безопасности и не допускается к эксплуатации.Альбина действовала быстро и грамотно. Уже 14 октября, через два дня после покупки, она направила в салон «Авалон» первую претензию с требованием вернуть деньги. Ответа не последовало. 22 октября направила повторную претензию. В ответ было красноречивое молчание. Продавец, судя по всему, рассчитывал на классическую схему: покупатель подписал акт приема-передачи, где мельком упоминалось о возможных скрытых дефектах, а значит, претензий принимать не будет.Именно на этот акт и пытался опереться представитель «Авалона» в суде. Мол, покупательница ранее предупреждена, что «пробег может быть скручен», а кузов имеет «следы коррозии различного происхождения». Но, как показала судебная автотехническая экспертиза, проведенная по настоянию уже Верховного суда Бурятии, реальные недостатки не имели ничего общего с этой размытой отпиской. Эксперты подтвердили: все неисправности, от сломанного катализатора до отключенных подушек безопасности, присутствовали на момент продажи. Стоимость восстановительного ремонта оценена в 577 545 рублей. Для врача с ее доходом эта сумма была астрономической.Иволгинский районный суд, а затем и Верховный суд Бурятии встали на сторону потребителя. Судьи разобрали доводы «Авалона» по косточкам и вынесли вердикт: продавец продал заведомо некачественный товар, не предоставив о нем достоверной информации.Договор купли-продажи был расторгнут. «Авалон» обязан вернуть Альбине 2 150 000 рублей, уплаченных за автомобиль. Помимо этого, с салона взыскана неустойка за просрочку удовлетворения требований в размере 430 000 рублей. Суд также назначил компенсацию морального вреда в 10 000 рублей и взыскал штраф в пользу потребителя за уклонение от добровольного удовлетворения требований. Его размер составил 50% от взысканной суммы, то есть 1 295 000 рублей. Также компенсированы расходы судебные и на представителя.Итог: автосалон, который не захотел вернуть 2,15 млн, теперь по решению суда обязан выплатить покупательнице около 3,9 млн рублей плюс вернуть машину, которая после этого вердикта стала ему многомиллионным обузой.Казалось бы, счастливый конец. Но у этой истории есть и другая сторона, которую видно только при внимательном чтении судебного акта. Пока длился суд, Альбина, оставшись без рабочей машины и с неподъемным кредитом за несуществующий автомобиль, была вынуждена перевестись в другой район на меньшую зарплату. В конечном итоге она не справилась с финансовым давлением и признана банкротом. К участию в этом деле был привлечен финансовый управляющий.Эта деталь добавляет истории трагизма. Потребитель, даже выиграв самую громкую судебную битву, на деле оказывается на грани жизненной катастрофы. Он выигрывает дело, но проигрывает в ритме и качестве собственной жизни. Его победа становится предупреждением для других недобросовестных продавцов, но утешением для него самого служит плохо.Эта история не просто о том, как один человек наказал недобросовестную компанию. Это подробная инструкция по выживанию для всех потребителей Бурятии. Она доказывает, что знание закона, грамотные и быстрые действия, а также готовность идти до конца способны переломить даже самую безнадежную, на первый взгляд, ситуацию. И даже когда кажется, что все против тебя, у Фемиды есть весы, которые при правильном подходе могут склониться в твою сторону. Жаль только, что цена этой победы иногда измеряется не только в деньгах.