В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку

18 ноября в столице Бурятии прошла торжественная церемония закрытия месячника по бурятскому языку, посвященного Году защитника Отечества и Году патриотического воспитания.

За это время школьники, воспитанники детских садов, преподаватели и родители приняли участие не только в мероприятиях своих учреждений, но и в масштабных общегородских конкурсах: конкурсе чтецов «Уран шүлэгэй аялгада нэгэдэе!», конкурсе «Жаргалтай бүлэ», творческом конкурсе «Гурбан бэрхэ», «Лучший кабинет бурятского языка», конкурсе чтецов на бурятском языке произведений поэтов Республики Бурятия «Буряад орон - Үлзы hайхан тоонтомни!» «Воспеваю край родной», многожанровом фестивале-конкурсе сценических искусств «Амар Мэндэ», дистанционном конкурсе видеороликов «Гэртээ буряад хэлэеэ үзэнэбди», дистанционном конкурсе живых картин художников Бурятии «Уран зурагай юртэмсэ».





Работала выставка презентаций тематических площадок. Гости знакомились с особенностями старомонгольской письменности, участвовали в традиционных бурятских играх, увидели разнообразие национальных костюмов. Богатую бурятскую культуру представили не только взрослые, но и подрастающее поколение. Они читали стихи, представляли театральные зарисовки и участвовали в мастер-классах. Для детей прошла викторина на знание бурятского языка, традиций и культуры, квиз на бурятском языке.





Так, воспитатели детского сада №64 «Колокольчик» провели сразу несколько мастер-классов: по рисованию бурятского национального костюма, росписи фигурок из соленого теста, изготовлению шапочек из фетра.





- Программа с погружением в бурятский язык и культуру в нашем садике заработала примерно год назад. С детьми мы изготавливаем фигурки из солёного теста и раскрашиваем. Такие занятия проводятся два раза в неделю, – рассказали воспитатели.

Гимназия №29 провела чайную церемонию по завариванию саган-дали. К тонизирующему напитку в качестве угощения предлагались боовы.





- Дети провели исследование боов, почему именно так заворачиваются, что это обозначает и пр. Мастер-класс по игре в шатар провел наш педагог, – рассказали представители гимназии.

Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, президент межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» Чимит Бальжинимаев отметил, что интерес к изучению бурятского языка растет год от года.

- В Улан-Удэ высокий интерес к изучению бурятского языка. Язык изучают во многих учебных заведениях, начиная с детских садов. Сегодня у нас создается необходимая образовательная среда для того, чтобы бурятский язык развивался, изучались обычаи и традиции. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить регулярно. Нужно носить национальные костюмы, показывая тем самым уважение к своим обычаям и традициям, – сказал председатель Горсовета.





Депутат Горсовета, директор школы №35 Людмила Пахомова сообщила, что в школе №35 на бурятском языке дети говорят не только на уроках бурятского, но и на занятиях по физкультуре, музыке, трудам, рисовании.

- Проводим Сагаалган, олимпиады на знание бурятского языка и другие мероприятия. Радует, что в городе есть вывески, баннеры, различные названия на бурятском языке. Сегодняшнее мероприятие имеет огромное значение в воспитании детей. Если дети не понимают своих корней, если в них не воспитана родовая память, любовь к языку, такой человек не научится любить свою родину, не будет иметь понятия, что такое патриотизм, генетическая память, – подчеркнула депутат.

Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и призёров конкурсов, посвящённых бурятскому языку, и праздничным концертом.



Фото: Горсовет и "Номер один"