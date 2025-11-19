Общество 19.11.2025 в 11:26

В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце детского юношеского творчества

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку

18 ноября в столице Бурятии прошла торжественная церемония закрытия месячника по бурятскому языку, посвященного Году защитника Отечества и Году патриотического воспитания. 

За это время школьники, воспитанники детских садов, преподаватели и родители приняли участие не только в мероприятиях своих учреждений, но и в масштабных общегородских конкурсах: конкурсе чтецов «Уран шүлэгэй аялгада нэгэдэе!», конкурсе «Жаргалтай бүлэ», творческом конкурсе «Гурбан бэрхэ», «Лучший кабинет бурятского языка», конкурсе чтецов на бурятском языке произведений поэтов Республики Бурятия «Буряад орон - Үлзы hайхан тоонтомни!» «Воспеваю край родной», многожанровом фестивале-конкурсе сценических искусств «Амар Мэндэ», дистанционном конкурсе видеороликов «Гэртээ буряад хэлэеэ үзэнэбди», дистанционном конкурсе живых картин художников Бурятии «Уран зурагай юртэмсэ».

квиз.jpg

Работала выставка презентаций тематических площадок. Гости знакомились с особенностями старомонгольской письменности, участвовали в традиционных бурятских играх, увидели разнообразие национальных костюмов. Богатую бурятскую культуру представили не только взрослые, но и подрастающее поколение. Они читали стихи, представляли театральные зарисовки и участвовали в мастер-классах. Для детей прошла викторина на знание бурятского языка, традиций и культуры, квиз на бурятском языке.

каллиграфия.jpg

Так, воспитатели детского сада №64 «Колокольчик» провели сразу несколько мастер-классов: по рисованию бурятского национального костюма, росписи фигурок из соленого теста, изготовлению шапочек из фетра.

шапочки из фетра.jpg

- Программа с погружением в бурятский язык и культуру в нашем садике заработала примерно год назад. С детьми мы изготавливаем фигурки из солёного теста и раскрашиваем. Такие занятия проводятся два раза в неделю, – рассказали воспитатели.

Гимназия №29 провела чайную церемонию по завариванию саган-дали. К тонизирующему напитку в качестве угощения предлагались боовы.

чайная церемония.jpg

- Дети провели исследование боов, почему именно так заворачиваются, что это обозначает и пр. Мастер-класс по игре в шатар провел наш педагог, – рассказали представители гимназии.

Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, президент межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» Чимит Бальжинимаев отметил, что интерес к изучению бурятского языка растет год от года.

- В Улан-Удэ высокий интерес к изучению бурятского языка. Язык изучают во многих учебных заведениях, начиная с детских садов. Сегодня у нас создается необходимая образовательная среда для того, чтобы бурятский язык развивался, изучались обычаи и традиции. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить регулярно. Нужно носить национальные костюмы, показывая тем самым уважение к своим обычаям и традициям, – сказал председатель Горсовета.

говорить на бурятском.jpg

Депутат Горсовета, директор школы №35 Людмила Пахомова сообщила, что в школе №35 на бурятском языке дети говорят не только на уроках бурятского, но и на занятиях по физкультуре, музыке, трудам, рисовании.

- Проводим Сагаалган, олимпиады на знание бурятского языка и другие мероприятия. Радует, что в городе есть вывески, баннеры, различные названия на бурятском языке. Сегодняшнее мероприятие имеет огромное значение в воспитании детей. Если дети не понимают своих корней, если в них не воспитана родовая память, любовь к языку, такой человек не научится любить свою родину, не будет иметь понятия, что такое патриотизм, генетическая память, – подчеркнула депутат.

Мероприятие завершилось торжественным награждением победителей и призёров конкурсов, посвящённых бурятскому языку, и праздничным концертом.


Фото: Горсовет и "Номер один"

 

Теги
бурятский язык горсовет конкурс награждение

Все новости

Школьное питание: китайский подход
19.11.2025 в 11:30
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
19.11.2025 в 11:28
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку
19.11.2025 в 11:26
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
19.11.2025 в 11:20
Два мошенника украли крупный земельный участок у государства
19.11.2025 в 11:05
В Бурятии оставшихся без света сельчан запитали от резервных источников
19.11.2025 в 10:49
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
19.11.2025 в 10:49
В Бурятии «Хонда» влетела в грузовик
19.11.2025 в 10:40
Овцеводы Бурятии объединятся в союз
19.11.2025 в 10:18
На севере Бурятии лебедь потерял вторую половинку
19.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Школьное питание: китайский подход
Это грустная история о том, как в школьной столовой искали тараканов и не нашли
19.11.2025 в 11:30
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
Такие «шоколадки» будут дешевле натуральных
19.11.2025 в 11:28
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
Покупатели стремились привезти автомобили до повышения утилизационного сбора
19.11.2025 в 11:20
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
На мероприятии побывала семья Бадмаевых-Анулеевых

19.11.2025 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru