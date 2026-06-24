Мэр Улан-Удэ поздравил шахматиста с большой победой

– Это большое достижение для нашего города и всей республики. Вы вписали своё имя в историю, став первым шахматистом из Бурятии, завоевавшим медаль Чемпионата Азии среди мужчин и получив заветную путёвку на Кубок мира. Ваш успех открывает новые горизонты для развития шахмат в республике и служит примером для подрастающего поколения спортсменов. Теперь впереди Кубок Мира, и я надеюсь, что вы и там займете призовое место, – заявил Игорь Шутенков.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с международным гроссмейстером Жамсараном Цыдыповым. Шахматист завоевал бронзовую медаль в Улан-Баторе на Чемпионате Азии. В мужском турнире приняли участие 143 шахматиста.Жамсаран Цыдыпов по ходу всего чемпионата входил в число лидеров. В заключительном решающем туре он сыграл вничью с рейтинг-фаворитом турнира – китайским гроссмейстером Юй Янъи.– Игра сколько длилась, Жамсаран? – спросил Игорь Шутенков.– Я 27 мая приехал. Два дня можно сказать восстанавливался. Игра началась 29 мая и проходила до 6 июня. Одна игра в день. Итого: девять игр, – рассказал Жамсаран.– Решающая по времени сколько длилась? – задал вопрос мэр.– Решающая была самой сложной по напряжению и длилась где-то около четырёх с лишним часов, – ответил Жамсаран Цыдыпов.По итогам чемпионата Жамсаран Цыдыпов занял 1-4 места. Окончательное распределение мест происходило по дополнительным показателям, согласно которым представитель Бурятии завоевал бронзовую медаль.– Нас поддержал президент Азиатской федерации шахмат. Только в этом году официально россияне смогли сыграть на Чемпионате Азии. С 21 года мы не участвовали в Чемпионатах Европы. Чемпион страны Нестеров, очень большая линейка была сильнейших шахматистов России. И тем более отрадно что Жамсаран сверкнул, блеснул на этом турнире, – рассказал Заслуженный тренер Бурятии Тимур Иванов.Этот результат является историческим для бурятских шахмат: ранее спортсмены региона не поднимались на пьедестал чемпионата Азии среди мужчин.– Игорь Юрьевич, мы бы хотели вас поблагодарить за поддержку шахмат. У нас Жамсаран является спортсменом спортивной школы №14 и тренером-преподавателем спортивной школы №8. У нас все ведущие шахматисты – воспитанники спортивной школы №8. Там воспитали пять международных гроссмейстеров, - сказала международный гроссмейстер среди женщин, двукратная чемпионка Европы среди девушек, депутат Народного Хурала Инна Ивахинова.Игорь Шутенков вручил Жамсарану Цыдыпову шахматы, которые были сделаны в Элисте, а также другие памятные подарки и пожелал удачи и больших побед на других турнирах.Фото: мэрия Улан-Удэ