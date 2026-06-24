Общество 24.06.2026 в 18:07

«Голос кочевников» в Бурятии решили сделать безалкогольным

Но никто не берет на себя ответственности за данное решение
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Текст: Номер один
«Голос кочевников» в Бурятии решили сделать безалкогольным

Общественность всколыхнуло видеосообщение владелицы кафе «Rittel» Риты Холиной насчет запрета продажи алкоголя на самом масштабном музыкальном фестивале Бурятии «Голос кочевников». По ее словам, эту новость им сегодня сообщили на совещании организаторов.

- Продажа алкогольной продукции, на «Голосе кочевников», включая слабоалкогольную, оказалась под запретом. Для предпринимателей это огромный урон в отношении прибыли, а для гостей мероприятия – отсутствие возможности расслабиться, - говорит предприниматель.

Холина предположила, что эта новость может негативно повлиять и на зрителей, которые могут запросто сдать уже купленные билеты и попросила организаторов фестиваля и другие ведомства обратить на это внимание, каким-либо образом повлиять на ситуацию и поддержать предпринимателей.

«Номер один» попытался выяснить, кто именно принял решение о запрете алкоголя на фестивале, но это оказалось не так-то просто. До председателя оргкомитета дозвониться не удалось – трубку никто не снял, но один из организаторов «Голоса» сказал, что это было инициативой регионального МВД. В то же время представители МВД сообщили, что окончательное решение о запрете продаж алкоголя будет принято лишь на «заседании штаба оргкомитета», который состоится в ближайшее время, и будет приниматься консолидировано.

«Номер» попытался прояснить ситуацию и с самой предпринимательницей из нашумевшего видео и написал в чат кафе «Rittel». На вопрос нашего издания с просьбой пояснить кто конкретно озвучил решение о введении алкозапрета на фестивале, последовало сообщение что вам никто этого не скажет: «Никто и не даст имя вам. Оглашали присутствующие — представители оргкомитета, РПН и МВД».

В общем, понятно, что ничего не понятно, но мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.

Фото: скриншот видео "Весь Улан-Удэ"

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голос кочевников запрет алкоголя

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