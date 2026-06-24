Житель Бурятии добился перерасчета платы в 100 тысяч за отопление

В Северо-Байкальском районе Бурятии житель поселка Нижнеангарск пожаловался в прокуратуру на неправомерное начисление платы за отопление.

По словам мужчины, с января по апрель 2026 года ресурсоснабжающая организация доначислила ему более 100 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что представитель ресурсника в отсутствие потребителя составил акт о недопуске прибора учета тепловой энергии к коммерческому учету с сентября 2025 года.

«При этом о несоответствии прибора учета потребителю сообщили лишь в феврале 2026 года. На основании этого акта гражданину начислили плату за 2025 год. По представлению межрайонного прокурора нарушения закона устранены, гражданину произведен перерасчет платы», - прокомментировали в надзорном ведомстве.