Общество 24.06.2026 в 17:29

Житель Бурятии добился перерасчета платы в 100 тысяч за отопление

Мужчина обратился в прокуратуру
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии добился перерасчета платы в 100 тысяч за отопление
Фото: архив «Номер один»

В Северо-Байкальском районе Бурятии житель поселка Нижнеангарск пожаловался в прокуратуру на неправомерное начисление платы за отопление.

По словам мужчины, с января по апрель 2026 года ресурсоснабжающая организация доначислила ему более 100 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что представитель ресурсника в отсутствие потребителя составил акт о недопуске прибора учета тепловой энергии к коммерческому учету с сентября 2025 года.

«При этом о несоответствии прибора учета потребителю сообщили лишь в феврале 2026 года. На основании этого акта гражданину начислили плату за 2025 год. По представлению межрайонного прокурора нарушения закона устранены, гражданину произведен перерасчет платы», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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