В Улан-Удэ торгпред кинул работодателя на миллион рублей

Торговый представитель из Улан-Удэ предстанет перед судом за присвоение более 1,1 млн рублей. 41-летний житель столицы умыкнул немалую сумму денег всего за три месяца работы.

Теперь он обвиняется в присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Данная статья предусматривает штраф или лишение свободы от года до шести лет.

- Мужчина работал в одной из коммерческих организаций Улан-Удэ. В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года он систематически присваивал деньги, которые поступали от контрагентов в качестве оплаты за поставленные товары. Общий ущерб, причинённый организации, составил более 1,1 млн рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд, - сообщили в МВД республики.

Фото: нейросеть