Зурхай на четверг, 25 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, принимать монашеские обеты, создавать семью, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, копать землю, давать в долг, даровать имя.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; торговать, проводить празднования, совершать прижигания и кровопускания, заключать дружеские союзы, приглашать гостей и начинать важные дела.Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие направления ничего плохого.Фото: Номер один