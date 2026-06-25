«Мегаполис» в Улан-Удэ достроит фирма сына экс-главы района

Проблемы предприятия «МосКомСтрой», являющегося дочерней компанией «БурГражданСтрой», создали серьезную ситуацию вокруг строительства в Улан-Удэ жилого комплекса «Мегаполис». Этот проект включает 13 многоквартирных домов, сроки сдачи которых первоначально запланированы на конец 2025 года. Однако в октябре застройщик неожиданно перенес дату завершения строительства еще на два года, что вызвало волну обеспокоенности среди участников рынка и дольщиков.В правительстве республики активно началась работа по стабилизации ситуации. Обнадеживающей новостью стало то, что появился потенциальный новый застройщик — МСК «Байкал», который планирует завершить строительство объектов.Сегодня, по данным аналитических агентств, компания ООО «МСК Байкал» — это стабильная и динамично развивающаяся строительная компания, которая успешно работает на рынке Бурятии и других регионов уже более 11 лет. За это время фирма прошла путь от небольшого подрядчика до крупного игрока, способного брать на себя масштабные объекты, что подтверждается заключенными контрактами на сумму свыше 1,2 млрд рублей в системе госзакупок.В 2025 году выручка компании достигла 383,2 млн рублей, а чистая прибыль — 17,2 млн, что свидетельствует о ее финансовой устойчивости и эффективности. Активы на конец 2025 года составили 672,4 млн рублей, собственный капитал — 70,2 млн. Компания обладает достаточным запасом ликвидности для реализации крупных проектов и ведет стабильную деятельность, избегая рисков и проблемных судебных дел. Штат компании насчитывает порядка 24 профессиональных специалистов, включая инженеров, строителей и управленческий персонал, что позволяет осуществлять контроль качества и соблюдать сроки выполнения работ.За годы работы «МСК Байкал» реализовала множество жилых и коммерческих объектов, заслужив репутацию надежного подрядчика, отвечающего за качество и сроки.Эту строительную компанию возглавляет Александр Пнев, сын Михаила Пнева, который в 2000-е был главой Кабанского района Бурятии. Видимо, первоначально владелец МСК «Байкал» создал свою компанию в Москве с целью управления коммерческой недвижимостью. И только потом решил попробовать себя в строительстве. Возможно, первоначальный капитал Пневу-младшему дал его отец, в бытность которого, в нулевые годы, активно продавались и перепродавались земли на Байкале.- Кроме того, отец бурятского застройщика Михаил Пнев, будучи главой района, сумел получить земельный участок на улице Бабушкина, напротив Республиканского бизнес-инкубатора — территорию, которая считается стратегической. Поскольку она находится в максимальной близости к центру города, а стоимость «квадратов» там довольно высока, - сообщил информированный источник «Номер один».На этом участке компания «Бургражданстрой», возглавляемая Владимиром Хусаевым, договорившись с Пневым, возвела жилой комплекс «Восточные ворота», включающий четыре корпуса и коммерческие площади. Параллельно с Хусаевым рядом строил и Александр Пнев. Вначале он был лишь подрядчиком Хусаева, но потом раскрутился, набрал обороты и начал строить уже как независимый девелопер.Однако сегодня ситуация осложняется необходимостью финансирования недостроенных объектов «МосКомСтрой», а также рисками, связанными с прошлой деятельностью застройщика. Ведь деньги, которые собирал прежний застройщик, частично зависли на счетах банков, судьба другой части средств неизвестна. И предприятие близко к банкротству.Именно поэтому необходимы дополнительные ассигнования для завершения строительства, чтобы дольщики не перешли к активным формам протеста накануне выборов в Госдуму. Источники отмечают, что без существенной поддержки со стороны бюджета дальнейшее завершение проекта становится практически невозможным. В этом контексте значительную роль играет финансирование, которое должно быть предоставлено на основе доводов и документов, подтверждающих права дольщиков, а их количество уже превышает 2500 человек.- Многие дольщики пострадали из-за внесения платежей наличными, что затрудняет их защиту в суде. Согласно закону, средства, собираемые застройщиком, должны сразу же поступать на специальные счета. Доказать добросовестность внесения платежей наличными, особенно когда меняется застройщик, в судебных разбирательствах становится сложнее. Если бы дольщики платили банковскими транзакциями, им было бы гораздо проще доказать факт внесения денег за квартиры, - полагает улан-удэнский бывший арбитражный управляющий Николай Тетерин.Теперь проблемы с оформлением документов на долевое строительство в рамках договора возведения жилья нового застройщика не волнуют - он начинает с чистого листа, работая только со средствами, которые поступили на счета. Никто не будет вкладывать свои деньги и рисковать. Это может привести к тому, что часть участников окажется в положении обманутых дольщиков, которым придется доказывать свои права уже в судебной инстанции.Передача проекта новому застройщику — не единственный нюанс. Планируется воссоединение земельных участков и строительных мощностей, в том числе улан-удэнского домостроительного комбината (который был создан с целью строительства микрорайона «Мегаполис») на основе единой логистики и финансирования. Все эти процессы должны идти в рамках одной схемы, чтобы добиться полноценного завершения строительства, но уровень риска остается высоким. В целом ситуация не просто сложная, а требует значительной юридической и финансовой работы, что делает дальнейшие шаги весьма неопределенными.На сегодняшний день часть рисков связана с уголовным и арбитражными процессами, в которых дольщики и вкладчики пытаются защитить свои права и получить обещанные квартиры. В любом случае вопрос о правильной реализации проекта остается открытым, а ситуация требует пристального внимания всех участников рынка и власти, чтобы не обострять кризис дольщиков.