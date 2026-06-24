Общество 24.06.2026 в 16:49

В Улан-Удэ молодой дрифтер лишился иномарки и нарвался на «уголовку»

Инцидент произошел в ночь на 15 июня
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ молодой дрифтер лишился иномарки и нарвался на «уголовку»
Фото: ГАИ Бурятии

В Улан-Удэ завели уголовное дело на дрифтера, мешавшего людям спать. 19-летний студент одного из городских учебных заведений наворачивал круги на своей машине «Ниссан Лаурель». Инцидент произошел в ночь на 15 июня.

«Своими действиями молодой человек создал реальную угрозу безопасной эксплуатации транспортного средства, а также жизни и здоровью двух пешеходов. В настоящее время иномарка помещена на специализированную штрафстоянку», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.

Водителя задержали, его выкрутасы расценили как злостное нарушение общественного порядка. На нарушителя завели уголовное дело (ст. 267.1 УК РФ – хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Теги
дрифт уголовное дело

Все новости

«Голос кочевников» в Бурятии решили сделать безалкогольным
24.06.2026 в 18:07
Житель Бурятии добился перерасчета платы в 100 тысяч за отопление
24.06.2026 в 17:29
В Улан-Удэ молодой дрифтер лишился иномарки и нарвался на «уголовку»
24.06.2026 в 16:49
Мэр Улан-Удэ поздравил шахматиста с большой победой
24.06.2026 в 16:18
В Улан-Удэ торгпред кинул работодателя на миллион рублей
24.06.2026 в 15:40
В Улан-Удэ открыли молодежный клуб бурятского языка и культуры «Хотын Залуушул»
24.06.2026 в 15:39
Мэр Улан-Удэ проверил работу спортивного лагеря
24.06.2026 в 15:26
В одном из районов Бурятии подорожает проезд до Улан-Удэ
24.06.2026 в 15:11
«Реальное лишение свободы убьет его»
24.06.2026 в 14:58
Рост стоимости авиационного топлива уже начал отражаться на стоимости авиабилетов
24.06.2026 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
«Голос кочевников» в Бурятии решили сделать безалкогольным
Но никто не берет на себя ответственности за данное решение
24.06.2026 в 18:07
Житель Бурятии добился перерасчета платы в 100 тысяч за отопление
Мужчина обратился в прокуратуру
24.06.2026 в 17:29
Мэр Улан-Удэ поздравил шахматиста с большой победой
Жамсаран Цыдыпов завоевал медаль Чемпионата Азии
24.06.2026 в 16:18
В Улан-Удэ торгпред кинул работодателя на миллион рублей
Теперь ему может грозить до 6 лет лишения свободы
24.06.2026 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru