В Улан-Удэ молодой дрифтер лишился иномарки и нарвался на «уголовку»

В Улан-Удэ завели уголовное дело на дрифтера, мешавшего людям спать. 19-летний студент одного из городских учебных заведений наворачивал круги на своей машине «Ниссан Лаурель». Инцидент произошел в ночь на 15 июня.

«Своими действиями молодой человек создал реальную угрозу безопасной эксплуатации транспортного средства, а также жизни и здоровью двух пешеходов. В настоящее время иномарка помещена на специализированную штрафстоянку», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.

Водителя задержали, его выкрутасы расценили как злостное нарушение общественного порядка. На нарушителя завели уголовное дело (ст. 267.1 УК РФ – хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.