В Бурятии проходит всероссийская акция «БумБатл»

Наша республика - традиционный участник федерального проекта «БумБатл». Его цель – улучшить экологическую обстановку и сформировать у жителей культуру бережного отношения к природе. Во всероссийской акции по сбору макулатуры приняли участие сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

Экологическое соревнование

В республике продолжается осенний сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). Проект организовали АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве со всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке минприроды России. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» с 2020 года.

В основе акции – соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, а также компаний и промышленных предприятий. Дополнительный формат – конкурс креативных постов во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Основные задачи мероприятия – формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе, максимальное вовлечение населения в активности по сбору макулатуры, популяризация осознанного потребления.

Помимо сбора макулатуры в рамках акции также проводятся экоуроки и лекции на тему обращения с отходами.

В рамках акции сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия организовали сбор макулатуры. По итогам осеннего этапа Минприроды Бурятии сдало более 500 кг макулатуры.

Осенний сезон акции «БумБатл» продлится до 30 ноября 2025 года. В этом году проект стал круглогодичным, что позволяет всем желающим вносить свой вклад в сохранение окружающей среды в любое время года.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно найти ближайший к вам пункт сбора макулатуры, используя сервисы в сети Интернет в открытом доступе, например, 2ГИС, Уберу ППК РЭО, сайт «БумБатл». Далее необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции https://бумбатл.рф/. И самое главное - сдать собранное вторсырье в пункт выдачи. Там же необходимо его сфотографировать, а затем заполнить форму в личном кабинете участника на сайте акции и приложить акт о сдаче вторсырья и/или фотографию собранной макулатуры. О своем участии в акции можно рассказать в аккаунтах вашего учреждения/организации в соцсетях (хэштеги акции: #бумбатл #экосистема #нацпроектэкоблагополучие).

Участники акции могут не только проявить заботу о природе, но и посоревноваться в индивидуальном, командном и региональном зачетах, поборовшись за первенство по количеству собранной макулатуры.

Почему важно сдавать макулатуру?

Как говорят эксперты, бумага сравнительно легко изготавливается, но целлюлозно-бумажная промышленность оказывает сильное негативное воздействие на окружающую среду. Все дело в высоком уровне вредных выбросов в атмосферу и сбросов отходов от бумажной промышленности в реки и озера. Кроме того, чтобы изготовить бумагу, нужно вырубать деревья.

На изготовление только одной тонны бумаги нужны две тонны деревьев (это примерно 17 - 20 деревьев возрастом от десяти лет), от 100 до 200 кубометров воды, от 430 до 602 кг нефтяного эквивалента (5000 - 7000 мегаватт-час).

Для производства бумаги используются: древесная масса (ель, сосна, береза), целлюлоза однолетних растений (солома, конопля, рис), макулатура, а также тряпичная масса.

Важно знать, что газетная бумага разлагается от двух до трех месяцев, картон - год, офисная бумага - два года. Макулатуру можно использовать для производства бумаги от трех до семи раз.

Что важно знать перед сбором макулатуры:

- Бумажные стаканчики, чеки, салфетки (тем более влажные), бумажные полотенца, грязная или мокрая бумага в макулатуру не принимаются.

- Макулатуру перед сдачей на переработку необходимо подготовить: убрать файлы, снять скрепки и скобы, пленку, скотч.

«БумБатл» – это отличная возможность экологично избавиться от ненужной макулатуры, которая месяцами и даже годами накапливается дома или в офисе. Сегодня раздельный сбор отходов и расхламление не просто модный тренд, а важный шаг на пути к ответственному потреблению.

Фото предоставлено минприроды Бурятии