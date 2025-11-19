Общество 19.11.2025 в 12:48

Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии

Он «скручивал» показания электросчетчика и обманывал людей
A- A+
Текст: Карина Перова
Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии
Прибор учета электроэнергии на одном из объектов, обследованных фигурантом. Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии вынесли приговор бывшему инженеру одного из производственных отделений крупной электросетевой компании за получение взятки и четыре факта мошенничества. Он «скручивал» показания электросчетчика в кафе в Кяхте, а также «надул» людей на 141 тысячу рублей.

В ноябре 2022 года в ходе проверки заведения общепита он выявил нарушения договорных обязательств по оплате электроэнергии. Тот договорился с собственником кафе и за взятку почти в 100 тыс. рублей вмешался в работу прибора учета электроэнергии, изменив в нем показания в сторону их занижения.

А с мая 2022 по май 2023 года экс-инженер выявил факты бездоговорного потребления электроэнергии в двух частных домах и двух магазинах в Кяхте и других населенных пунктах. Он предложил собственникам замену прибора учета электроэнергии, свои услуги по оплате штрафа, задолженности или заключению договора электроснабжения. Однако обманщик ничего не сделал и при этом взял с людей деньги – 141 тыс. рублей.

«С учетом ранее вынесенного приговора по другому уголовному делу бывшему инженеру по совокупности окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей и конфискацией в доход государства денежной суммы, равной размеру полученной взятки. Приговор пока не вступил в законную силу», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Теги
взяточничество приговор СК мошенничество

Все новости

Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии
19.11.2025 в 12:48
Что такое программа долгосрочных сбережений
19.11.2025 в 12:24
Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли выписать из квартиры родственника
19.11.2025 в 12:23
В Улан-Удэ очистили от «шишек» железнодорожный переезд в Горьком
19.11.2025 в 12:08
Бурятия готова к новой реформе муниципальной власти
19.11.2025 в 12:07
В Бурятии проходит всероссийская акция «БумБатл»
19.11.2025 в 11:50
Организацию из Улан-Удэ оштрафовали за недочеты на трассе в Забайкалье
19.11.2025 в 11:46
Грабитель в Улан-Удэ с побоями отобрал у девушки телефон
19.11.2025 в 11:44
Бурятия развивает экологическую инфраструктуру
19.11.2025 в 11:42
Школьное питание: китайский подход
19.11.2025 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Что такое программа долгосрочных сбережений
19.11.2025 в 12:24
Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли выписать из квартиры родственника
Она не могла продать жилье из-за регистрации мужчины в нем
19.11.2025 в 12:23
В Улан-Удэ очистили от «шишек» железнодорожный переезд в Горьком
С городских дорог вывезли 400 кубов снега
19.11.2025 в 12:08
В Бурятии проходит всероссийская акция «БумБатл»
Осенний сезон акции «БумБатл» продлится до 30 ноября 2025 года
19.11.2025 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru