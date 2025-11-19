Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии

В Бурятии вынесли приговор бывшему инженеру одного из производственных отделений крупной электросетевой компании за получение взятки и четыре факта мошенничества. Он «скручивал» показания электросчетчика в кафе в Кяхте, а также «надул» людей на 141 тысячу рублей.

В ноябре 2022 года в ходе проверки заведения общепита он выявил нарушения договорных обязательств по оплате электроэнергии. Тот договорился с собственником кафе и за взятку почти в 100 тыс. рублей вмешался в работу прибора учета электроэнергии, изменив в нем показания в сторону их занижения.

А с мая 2022 по май 2023 года экс-инженер выявил факты бездоговорного потребления электроэнергии в двух частных домах и двух магазинах в Кяхте и других населенных пунктах. Он предложил собственникам замену прибора учета электроэнергии, свои услуги по оплате штрафа, задолженности или заключению договора электроснабжения. Однако обманщик ничего не сделал и при этом взял с людей деньги – 141 тыс. рублей.

«С учетом ранее вынесенного приговора по другому уголовному делу бывшему инженеру по совокупности окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей и конфискацией в доход государства денежной суммы, равной размеру полученной взятки. Приговор пока не вступил в законную силу», - отметили в СУ СКР по Бурятии.