Общество 19.11.2025 в 17:02

Иркутский бензин разочаровал проверяющих

Росстандарт выявил некачественный бензин и дизтопливо на АЗС в Иркутской области
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Львиная доля топлива, поступающая сегодня на АЗС Бурятии - из Иркутской области. С ним в последнее время творится что-то неладное. Специалисты Росстандарта выявили девять нарушений на АЗС в Иркутской области, связанных с качеством бензина и недоливом топлива, а две заправки и вовсе привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника отдела государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области Ларису Семушкину.

По информации Росстандарта, за 10 месяцев 2025 года в управление поступило шесть обращений о несоответствии бензина АИ-92 и дизтоплива требованиям техрегламента, а также три обращение в сфере метрологии (это и есть жалобы на недолив). По всем фактам Росстандарт объявил предостережения.

Кроме того, две заправки на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и на федеральной трассе Р-258 «Байкал» привлекли к ответственности за непроведение проверок достоверности информации о некачественном топливе.

А по информации Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, за 10 месяцев 2025 года в испытательную лабораторию поступило 280 образцов дизтоплива, из которых 12% не соответствовали требованиям техрегламента.

«Наиболее часто встречались несоответствия по низкотемпературным характеристикам — температура застывания, температура помутнения, предельная температура фильтруемости, а также показателям фракционного состава, массовой доли серы, массовой доли воды, общего загрязнения», — уточнил «Интерфаксу» директор Иркутского центра Дмитрий Солдатов.
Иркутский бензин разочаровал проверяющих
