Иркутский бензин разочаровал проверяющих

Львиная доля топлива, поступающая сегодня на АЗС Бурятии - из Иркутской области. С ним в последнее время творится что-то неладное. Специалисты Росстандарта выявили девять нарушений на АЗС в Иркутской области, связанных с качеством бензина и недоливом топлива, а две заправки и вовсе привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника отдела государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области Ларису Семушкину.По информации Росстандарта, за 10 месяцев 2025 года в управление поступило шесть обращений о несоответствии бензина АИ-92 и дизтоплива требованиям техрегламента, а также три обращение в сфере метрологии (это и есть жалобы на недолив). По всем фактам Росстандарт объявил предостережения.Кроме того, две заправки на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и на федеральной трассе Р-258 «Байкал» привлекли к ответственности за непроведение проверок достоверности информации о некачественном топливе.А по информации Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, за 10 месяцев 2025 года в испытательную лабораторию поступило 280 образцов дизтоплива, из которых 12% не соответствовали требованиям техрегламента.«Наиболее часто встречались несоответствия по низкотемпературным характеристикам — температура застывания, температура помутнения, предельная температура фильтруемости, а также показателям фракционного состава, массовой доли серы, массовой доли воды, общего загрязнения», — уточнил «Интерфаксу» директор Иркутского центра Дмитрий Солдатов.