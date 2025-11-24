В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции

В Улан-Удэ сегодня пройдет церемония прощания с генерал-полковником милиции в отставке Михаилом Егоровым. Он скончался 22 ноября на 79 году жизни после тяжелой продолжительной болезни.Как сообщили в МВД Бурятии, Михаил Егоров родился 28 ноября 1946 года в селе Творогово Кабанского района. В 1962-1967 годы проходил учебу в Улан-Удэнском железнодорожном техникуме. В 1967 году работал на станции «Кварцит» Северо-Восточной железной дороги в должности техника-энергетика.1967-1970 годы Михаил Егоров проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте. После завершения службы в 1970 году работал на Красноярском радиотехническом заводе. В 1970 году пришел на службу в органы внутренних дел.В 1972-1976 годы занимал должности инспектора, старшего инспектора отделения БХСС ОВД Советского райисполкома Красноярска. В 1976-1978 годы был начальником отделения БХСС ОВД Октябрьского райисполкома Красноярска.После учебы в Академии МВД СССР случил начальником отдела по особо важным делам УБХСС УВД Красноярского крайисполкома. В 1985-1989 годах являлся заместителем, а затем начальником отдела ГУБХСС МВД СССР.В 1989-1992 годы Михаил Егоров занимал должности заместителя начальника Шестого управления МВД СССР, заместителя начальника криминальной милиции МВД РСФСР – начальника оперативно-розыскного бюро, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.В 1992-1995 годы – первый заместитель Министра внутренних дел – начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.В 1996-1997 годы Михаил Егоров был первым заместителем председателя Государственного таможенного Комитета РФ.После выхода на пенсию и до 2023 года являлся президентом «Лиги ветеранов Службы по борьбе с организованной преступностью».Награжден орденом за Личное Мужество, Орденом Дружбы. Медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Защитнику свободной России», «За боевое содружество», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом» и другими ведомственными и памятными медалями.Почетный сотрудник МВД. Почётный гражданин Республики Бурятия. Ветеран боевых действий.Церемония прощания с генерал-полковником милиции в отставке Михаилом Егоровым пройдет с 13.00 по адресу: Улан-Удэ, Проспект Победы, 14 (спортивный зал).