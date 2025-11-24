Общество 24.11.2025 в 10:09

В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции

В начале 90-х годов Михаил Егоров был главным по борьбе с организованной преступностью
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ сегодня пройдет церемония прощания с генерал-полковником милиции в отставке Михаилом Егоровым. Он скончался 22 ноября на 79 году жизни после тяжелой продолжительной болезни. 

Как сообщили в МВД Бурятии, Михаил Егоров родился 28 ноября 1946 года в селе Творогово Кабанского района. В 1962-1967 годы проходил учебу в Улан-Удэнском железнодорожном техникуме. В 1967 году работал на станции «Кварцит» Северо-Восточной железной дороги в должности техника-энергетика.

1967-1970 годы Михаил Егоров проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте. После завершения службы в 1970 году работал на Красноярском радиотехническом заводе. В 1970 году пришел на службу в органы внутренних дел. 

В 1972-1976 годы занимал должности инспектора, старшего инспектора отделения БХСС ОВД Советского райисполкома Красноярска. В 1976-1978 годы был начальником отделения БХСС ОВД Октябрьского райисполкома Красноярска. 

После учебы в Академии МВД СССР случил начальником отдела по особо важным делам УБХСС УВД Красноярского крайисполкома. В 1985-1989 годах являлся заместителем, а затем начальником отдела ГУБХСС МВД СССР.

В 1989-1992 годы Михаил Егоров занимал должности заместителя начальника Шестого управления МВД СССР, заместителя начальника криминальной милиции МВД РСФСР – начальника оперативно-розыскного бюро, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

В 1992-1995 годы – первый заместитель Министра внутренних дел – начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

В 1996-1997 годы Михаил Егоров был первым заместителем председателя Государственного таможенного Комитета РФ.

После выхода на пенсию и до 2023 года являлся президентом «Лиги ветеранов Службы по борьбе с организованной преступностью».

Награжден орденом за Личное Мужество, Орденом Дружбы. Медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Защитнику свободной России», «За боевое содружество», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом» и другими ведомственными и памятными медалями. 

Почетный сотрудник МВД. Почётный гражданин Республики Бурятия. Ветеран боевых действий.

Церемония прощания с генерал-полковником милиции в отставке Михаилом Егоровым пройдет с 13.00 по адресу: Улан-Удэ, Проспект Победы, 14 (спортивный зал).
Теги
мвд

Все новости

В Улан-Удэ вынесли приговор по ДТП с погибшим мотоциклистом
24.11.2025 в 11:31
Житель Бурятии стащил у экс-супруги кольцо за 100 тысяч рублей
24.11.2025 в 11:14
В Улан-Удэ мошенницу от недвижимости отправили в колонию
24.11.2025 в 10:47
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся склад
24.11.2025 в 10:37
В Улан-Удэ водителя «Жигулей» осудили за столкновение с «Лексусом»
24.11.2025 в 10:29
В Улан-Удэ простятся с генерал-полковником милиции
24.11.2025 в 10:09
В Улан-Удэ у медведей появился новый дом
24.11.2025 в 10:01
Обледенелая дорога унесла жизни взрослого и трех детей
24.11.2025 в 09:42
9 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Улан-Удэ
24.11.2025 в 09:29
Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей
24.11.2025 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Житель Бурятии стащил у экс-супруги кольцо за 100 тысяч рублей
Он сдал драгоценность в ломбард
24.11.2025 в 11:14
В Улан-Удэ у медведей появился новый дом
Вольеры построили в Этнографическом музее
24.11.2025 в 10:01
Жители Бурятии задолжали 10,9 млрд рублей
Приставы ограничили их в праве выезда за пределы России
24.11.2025 в 09:22
Банкротство собственника и долг за ЖКУ
Кто обязан платить?
24.11.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru