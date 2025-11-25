Электросетевое хозяйство Улан-Удэ передадут Россетям

Сегодня, 25 ноября, в Горсовете Улан-Удэ состоялось заседание комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Одним из основных вопросов в повестке стало обсуждение вопроса о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное пользование ПАО «Россети».

О том, зачем это нужно, рассказала председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Дарима Дондукова.

- ПАО «Россети» предоставляется государственная субсидия на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в целях перевода частных домовладений Улан-Удэ на электрическое отопление. Условием расходования средств является нахождение объектов электросетевого комплекса в собственности ПАО «Россети». Проведение работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности, будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств, - пояснила необходимость передачи прав собственности председатель комитета.

Начальник управления по реализации проекта «Чистый воздух» на территории Улан-Удэ Александр Копосов рассказал о реализации проекта.

На реализацию программы с 2026 по 2030 гг. планируется выделить 13 млрд рублей. Реконструкция электросетевого хозяйства и перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление реализуется поэтапно. В результате программы на экологичное отопление должны перейти жители Левобережья, мкр. Забайкальский, Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горького и сотых кварталов.

Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов поинтересовался, удалось ли перевести на электроотопление в этом году какие-то микрорайоны.

Александр Копосов ответил, что в 2025 году на электроотопление перевели 160 домов в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай». Специалисты реконструировали около 13 км сетей, установили 14 трансформаторных подстанций и более 560 опор, проложили 2160 м кабельной линии, смонтировали 26 180 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

На перевод частных домовладений на Левом берегу (СНТ «Профсоюзник и «Урожай») с печного или угольного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение, установку и монтаж электрического оборудования, приборов учета, систем отопления, технического присоединения к электрическим сетям в целях увеличения мощности в этом году направили 38,7 млн руб.

- Общий эффект из 45 тысяч домов, находящихся на печном отоплении в Улан-Удэ, конечно, небольшой, но там полностью реконструированы сети, тем самым созданы благоприятные условия для перевода на электроотопление еще около 800 домов. В 2026 году в «Профсоюзнике» переведем на электроотопление еще 160 домов. В 2027 году в СНТ «Сибиряк» около 500 домов, а в мкр. Забайкальский примерно 220 домов, - сообщил Александр Копосов.

Напомним, программа «Чистый воздух» позволит Улан-Удэ снизить вредные выбросы в атмосферу и сдерживать рост тарифов на электроэнергию. До 2030 года на электроотопление планируется перевести 13360 домов.

Депутат Намсарай Тушинов отметил, что многие горожане самостоятельно подключают электрокотлы, не дожидаясь участия их микрорайона в программе.

- Люди самостоятельно переходят на электроотопление, но есть проблема с сетями, не хватает мощностей, - сказал депутат.

Председатель комитета по проектному управлению и доходам администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев представил аналитическую справку по потреблению электроэнергии в Улан-Удэ.

- С 2021 года потребление электроэнергии начало расти на 40-45%. Одновременно с этим наблюдались сильные превышения в атмосфере вредных веществ. В 2021 году было зафиксировано 20-кратное превышение по бензапирену в воздухе. В 2023-2024 гг. загрязнение пошло вниз. Это результат того, что люди самостоятельно начали переходить на электроотопление. Однако ощутилась нехватка мощностей. Подстанции, построенные в 1970-1980 гг., очень слабые, не были рассчитаны на то, что в сторону Иволги появятся дома, а существующий частный сектор будет потреблять много электроэнергии.

Передача электросетевого хозяйства позволит нам сократить расходы на реализацию программы, а также консолидировать электросетевые активы. Если 2020 году на территории Улан-Удэ было более 100 электросетевых организаций, которые брали сети в аренду, то сейчас осталось всего четыре, - рассказал Вадим Имидеев.

Окончательное решение по передаче электросетевого хозяйства будет принято на сессии Горсовета третьего декабря. Также на заседании комитета депутаты обсудили поправки к бюджету Улан-Удэ на 2026 и плановый период 2027 и 2028 гг и план приватизации муниципального имущества.



Фото "Номер один"