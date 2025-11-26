Общество 26.11.2025 в 09:36

На Алханае участник СВО незаконно рубил деревья в нацпарке

Ветерана пожурили и вместо наказания привезли ему грузовик дров
Текст: Иван Иванов
На Алханае участник СВО незаконно рубил деревья в нацпарке
Фото: архив «Номер один»
Жителю села Ара-Иля в Забайкалье, который жаловался на невозможность заготовки дров и несколько раз незаконно рубил деревья в нацпарке «Алханай», привезли машину дров от Минприроды края. О выполненном властями обещании мужчина сообщил в видео, которое 25 ноября отправил в чат обсуждений телеграм-канала «Чита.Ру».

«Вот мне привезли УРАЛ дров. Я благодарю Минприроды за своевременную реакцию и решение моей проблемы с дровами! Спасибо вам большое», — написал он.

Ранее мужчина записал серию видеообращений, в которых утверждал, что сотрудники национального парка «Алханай» чинили ему препятствия в рубке деревьев в национальном парке для заготовки дров. Он жаловался, что его приняли за черного лесоруба и изъяли пилу и автомобиль. По словам сельчанина, он долгое время пытался добиться законной заготовки древесины, однако сталкивается с отказами. Он отмечал, что считает несправедливым, что семья, отдавшая трех сыновей на службу, остается без дров.

После заявлений мужчины администрация нацпарка сообщила, что не раз заставала его за незаконной заготовкой дров, но делала лишь предупреждения с учетом его статуса участника СВО. 
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

