В Бурятии открыли мемориал бойцам 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады

«Память, отлитая в граните и металле»: в Бурятии сегодня, 8 мая, в расположении легендарной 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады открыли мемориальный комплекс в память о воинах, погибших при выполнении воинского долга. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Алексей Цыденов.

На мемориале установили монолитный камень – символ стойкости и мужества бурятских десантников, а также бюсты Героев России – гвардии подполковника Дениса Михайловича Сорокина и старшего лейтенанта Александра Николаевича Попова.

«Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, это особенно важно и символично. Как и 80 лет назад, судьба Родины снова в руках наших защитников. И мы гордимся каждым нашим воином. Гордимся десантниками нашей 11-й бригады. Ребятами, которые сегодня на передовой защищают страну, защищают правду, защищают своих близких и будущее России», - прокомментировал руководитель региона.

11-я ОГДШБр – легендарная бригада: она первая за время СВО получила сразу три ордена на знамя – Суворова, Жукова и Кутузова. Девять воинов удостоены звания Героя России.

«И важно помнить, что за каждым подвигом — судьба человека. Семья. Родители. Жёны. Дети. И очень важно помнить не только героев, но и их близких. Быть рядом, поддерживать, помогать. Пока мы помним своих героев, пока храним свою историю – у нас есть будущее. Вечная память павшим воинам. Вечная слава нашим десантникам. С наступающим праздником, с Днем Великой Победы!», - заключил Алексей Цыденов.