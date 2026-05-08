В Улан-Удэ мужчина ударил росгвардейца и отделался штрафом в 100 тысяч рублей

В Улан-Удэ вынесли приговор мужчине, который применил насилие к сотруднику Росгвардии. Инцидент произошёл в общественном месте, на глазах у других силовиков и посторонних граждан. Несмотря на дерзость преступления, суд назначил штраф в 100 тысяч рублей с рассрочкой на четыре месяца. Прокуратура попыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким, но апелляционная инстанция лишь исключила одно смягчающее обстоятельство, оставив наказание без изменений.Конфликт случился, когда сотрудники Росгвардии исполняли свои служебные обязанности. По данным следствия, мужчина ударил одного из них. Нападение на представителя власти было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на здании бара, а также подтверждено показаниями очевидцев - потерпевшего и свидетелей. Сам мужчина не отрицал содеянного и полностью признал вину. Дело рассматривали в особом порядке без изучения всех улик.Суд первой инстанции назначил штраф в 100 тысяч рублей - ровно половину от максимально возможного (верхняя планка по этой статье - 200 тысяч). Смягчающими обстоятельствами признали чистосердечное признание, раскаяние, извинения перед потерпевшим и отсутствие у того претензий. Активное способствование раскрытию преступления суд тоже зачёл в плюс, хотя по закону этого делать было нельзя - нападение засняли камеры, а самого мужчину задержали на месте.Прокуратура с таким решением не согласилась. В апелляционном представлении гособвинитель настаивал: преступление «отличается особой дерзостью», совершено в людном месте и при других сотрудниках. По мнению прокурора, штраф - слишком мягкая мера, и мужчина заслуживает двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.Верховный суд Бурятии признал доводы прокуратуры в одной части справедливыми: активное способствование раскрытию из приговора исключили - мужчина действительно не сообщал ничего, что помогло бы следствию, факт преступления был очевиден и без него. Однако наказание оставили прежним. Штраф посчитали соразмерным. Приговор вступил в силу.Фото: «Номер один»