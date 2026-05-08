Происшествия 08.05.2026 в 14:00

В Улан-Удэ мужчина ударил росгвардейца и отделался штрафом в 100 тысяч рублей

Прокуратура просила для агрессора два года принудительных работ, но суд счёл иначе
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ мужчина ударил росгвардейца и отделался штрафом в 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ вынесли приговор мужчине, который применил насилие к сотруднику Росгвардии. Инцидент произошёл в общественном месте, на глазах у других силовиков и посторонних граждан. Несмотря на дерзость преступления, суд назначил штраф в 100 тысяч рублей с рассрочкой на четыре месяца. Прокуратура попыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким, но апелляционная инстанция лишь исключила одно смягчающее обстоятельство, оставив наказание без изменений.

Конфликт случился, когда сотрудники Росгвардии исполняли свои служебные обязанности. По данным следствия, мужчина ударил одного из них. Нападение на представителя власти было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на здании бара, а также подтверждено показаниями очевидцев - потерпевшего и свидетелей. Сам мужчина не отрицал содеянного и полностью признал вину. Дело рассматривали в особом порядке без изучения всех улик.

Суд первой инстанции назначил штраф в 100 тысяч рублей - ровно половину от максимально возможного (верхняя планка по этой статье - 200 тысяч). Смягчающими обстоятельствами признали чистосердечное признание, раскаяние, извинения перед потерпевшим и отсутствие у того претензий. Активное способствование раскрытию преступления суд тоже зачёл в плюс, хотя по закону этого делать было нельзя - нападение засняли камеры, а самого мужчину задержали на месте.

Прокуратура с таким решением не согласилась. В апелляционном представлении гособвинитель настаивал: преступление «отличается особой дерзостью», совершено в людном месте и при других сотрудниках. По мнению прокурора, штраф - слишком мягкая мера, и мужчина заслуживает двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Верховный суд Бурятии признал доводы прокуратуры в одной части справедливыми: активное способствование раскрытию из приговора исключили - мужчина действительно не сообщал ничего, что помогло бы следствию, факт преступления был очевиден и без него. Однако наказание оставили прежним. Штраф посчитали соразмерным. Приговор вступил в силу.

Фото: «Номер один»
Теги
суд

Все новости

Фасады домов в Улан-Удэ начали чистить от проводов
08.05.2026 в 15:10
Горсовет Улан-Удэ снял видеоролик ко Дню Победы
08.05.2026 в 15:03
Анна Семенович может пойти в депутаты Госдумы от Бурятии
08.05.2026 в 14:28
В Улан-Удэ трамвай «Победа» готовится выйти на рельсы
08.05.2026 в 14:25
В Бурятии жители Горячинска устали ждать запуск нового водовода
08.05.2026 в 14:18
В Улан-Удэ мужчина ударил росгвардейца и отделался штрафом в 100 тысяч рублей
08.05.2026 в 14:00
В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел
08.05.2026 в 13:50
860 тысяч взыскали с жителей Бурятии за поврежденные деревья
08.05.2026 в 13:16
В Бурятии открыли мемориал бойцам 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады
08.05.2026 в 13:09
В Бурятии определили лучшего повара
08.05.2026 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ конфликт с таксистом из-за нежеланного попутчика закончился переломом
«Охранник» девушки-водителя при помощи биты «проучил» недовольного пассажира
08.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
На улице Кирпичная из-под земли вышла вода
08.05.2026 в 10:47
В Бурятии лесники тушат два пожара
С огнем сражаются десятки человек
08.05.2026 в 10:39
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
Там ввели режим повышенной готовности
08.05.2026 в 10:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru