Анна Семенович может пойти в депутаты Госдумы от Бурятии. Известная актриса и певица в апреле посетила Байкал. Тогда партия «Зеленых» предложили ей баллотироваться в Госдуму.

— Честно говоря, я пока думаю над этим. Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик, — сказала она в интервью РИА Новости.

Анна Семенович отметила, что всерьёз раздумывает над этим предложением. По словам артистки, ей близки ценности, за которые выступает партия «Зеленых».

Семенович также добавила, что не исключает возможности представлять в парламенте Бурятию.

— Пока неизвестно, но в Бурятии есть, конечно, какие-то экологические моменты, которые нужно корректировать. Это прекрасный край, где находится красивый, шикарный Байкал. Все может быть, — подытожила она.