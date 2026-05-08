Общество 08.05.2026 в 14:25

В Улан-Удэ трамвай «Победа» готовится выйти на рельсы

Он станет символом победителей в Великой Отечественной войне
Текст: Елена Кокорина
В мэрии Улан-Удэ напомнили, что менее суток осталось до выезда трамвая «Победа», который символизирует первый поезд с победителями Великой Отечественной войны, прибывший 21 июля 1945 года на Белорусский вокзал.

Выезд праздничного вагона в 10:30 от депо на ул. Сахьяновой.

- Он проедет через центр города до остановки «Конечная ЛВРЗ», в 11:00 на «Конечной ЛВРЗ» зрителей ждёт 15-минутная концертная программа, а в 11:50 трамвай будет на конечной «Шишковка». Затем он поедет в центр города. Примерно в 12:50 прибудет в 40-й квартал, проедет по ул. Ключевская и вернется в депо, - рассказали в мэрии города.

На каждой остановке прозвучат важные факты о событиях 1941–1945 годов, которые переломили ход войны в пользу советской армии. Горожан ждут военные песни, памятные мизансцены и истории, основанные на реальных судьбах героев. Кроме того, жители столицы смогут сделать на остановках яркие фотографии, почувствовать атмосферу праздника и вместе отдать дань уважения поколению Победителей.

В мэрии подчеркнули, что трамвай является живой инсталляцией и посадка пассажиров в нем не предусмотрена.

