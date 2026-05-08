Общество 08.05.2026 в 13:50

В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел

9 мая из пушки выстрелит ветеран и отец погибшего героя СВО
Текст: Елена Кокорина
Завтра, 9 мая, в День Победы в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Символический выстрел произведёт отец участника СВО, ветеран труда Республики Бурятия Сергей Варавин. Церемония состоится в 12:00 на ул. Лысогорская.

 - Сергей Дмитриевич – морской пограничник. После школы служил в морских частях пограничных войск: охранял северные границы в Баренцевом море. Затем окончил Восточно-Сибирский технологический институт, работал главным инженером в комбинате благоустройства Советского района, начальником хозяйственного отдела в Нацбанке Бурятии. Сейчас, на пенсии, помогает волонтёрам «Всё для фронта, всё для Победы», - рассказали в мэрии города.

Его сын, Александр Сергеевич служил в 5-ой отдельной Гвардейской Тацинской краснознамённой ордена Суворова второй степени танковой бригаде рядовым разведчиком. Героически погиб в сентябре 2023 года. Боевые товарищи в память о героических поступках воина с позывным «Варава» собрали средства на создание фильма-воспоминание о нем. Александр Варавин награждён медалью «За участие в СВО. Благодарная Бурятия» и Орденом Мужества – посмертно. На фасаде здания школы №1, где он учился, установлена мемориальная доска, также в память о нем проводятся турниры по военно-прикладному искусству.

Фото: мэрия города

В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел
08.05.2026 в 13:50
