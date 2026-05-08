Общество 08.05.2026 в 12:52

Бывший учитель отправился на СВО вслед за братом

Теперь они служат вместе
Текст: КП-Новосибирск
Фото: Предоставлены родственниками
Боец с позывным «Пряник» вырос в многодетной семье в Северном районе Новосибирской области. Парень был младшим сыном, с детства увлекался спортом и хорошо рисовал. Но юноша решил выбрал профессию учителя – окончил педагогический колледж, параллельно помогал отцу делать мебель и класть печи. После учебы вернулся в родную школу и стал учителем рисования.

- Сын всегда был веселым, ответственным и работящим. В школе его в шутку называли «Пряник»: плотненький, низенький и творческий, помогал с праздниками, в училище играл в КВН. После колледжа сын отслужил срочную службу на Северном флоте водолазом-спасателем и машинистом-турбинистом паровых машин. Затем три года проработал в школе, а после рождения сына поехал на вахту водителем грузовика. Вернулся и открыл свое ИП: делал мебель и заборы на заказ, складывал печи по всему району. Женился, растит двоих детей, - рассказала КП-Новосибирск мама бойца.

Старшего брата сибиряка мобилизовали в начале спецоперации, затем повестка пришла двоюродному брату. Парень тоже хотел отправиться на Донбасс, поэтому подписал контракт.

- Младший сын все время твердил: «Я пойду, там мой старший брат, двоюродные братья». И в декабре 2023 года, перед Новым годом он объявил нам, что подписал контракт и через день уезжает в часть. Его направили служить со старшим братом, как он и мечтал. Там вспомнил школьное прозвище «Пряник» и взял его себе, - рассказала КП-Новосибирск мама бойца.

За два года службы «Пряника» наградили за отвагу медалью Жукова и медалью «За боевые заслуги». А еще 42-летний мужчина открыл в себе талант поэта и стал присылать родным стихи о боевых буднях — сейчас их уже более 30 произведений. По словам журналиста Алены Матвеевой, некоторые из них были опубликованы в районной «Северной газете».

Недавно бывший учитель приехал в отпуск и провел в родной школе урок мужества. А главными слушателями стали его дети:

- Обе внучки – в папу творческие, они хорошо рисуют, старшая заканчивает школу, младшая занимается в ИЗО-студии, побеждает в конкурсах. Сын со школы хорошо учил и читал стихи, вдохновлялся классиками, но сам не писал. Думаю, с возрастом это приходит, - рассказала мама бойца.

