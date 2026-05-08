В Бурятии жители Горячинска устали ждать запуск нового водовода

Жители села Горячинск Прибайкальского района Бурятии поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда у них заработает водовод, который сделали еще два года назад.

Выяснилось, что муниципальный контракт на строительство объекта заключили 22 февраля 2023 года с ООО «СИНТЕК». Генподрядчик допускал нарушения, которые выявили в ходе строительного контроля специалисты ФБУ «РосСтройКонтроль». Всего было 155 замечаний, которые до сих не устранили.

«Несмотря на замечания в августе 2024 года, был подписан акт приёмки законченного строительства объекта и произведена оплата выполненных работ. С учётом всех обстоятельств, строительство водовода стало предметом доследственной проверки и возбуждением уголовного дела СО по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия. Дополнительно следственным органом рассматривается вопрос об оценке действий и бездействий бывших должностных лиц при принятии водовода и его ввода», - рассказали в райадминистрации.

Так как подрядная организация не устранила замечания, Ростройконтроль не подписывает исполнительную документацию. Поэтому запуск водовода знатно затянулся. Установленные организацией резервуары выполнены в надземном варианте и не имеют обваловки. Из-за этого зимой система может промерзать.

«Проведение обваловки запланировано на текущий год, после проведения этих работ становится возможным запуск системы водоснабжения села Горячинск», - заключили в районной администрации.