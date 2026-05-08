Общество 08.05.2026 в 14:18

В Бурятии жители Горячинска устали ждать запуск нового водовода

Подрядчик до сих пор не устранил ряд замечаний
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии жители Горячинска устали ждать запуск нового водовода
Фото: архив «Номер один»

Жители села Горячинск Прибайкальского района Бурятии поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда у них заработает водовод, который сделали еще два года назад.

Выяснилось, что муниципальный контракт на строительство объекта заключили 22 февраля 2023 года с ООО «СИНТЕК». Генподрядчик допускал нарушения, которые выявили в ходе строительного контроля специалисты ФБУ «РосСтройКонтроль». Всего было 155 замечаний, которые до сих не устранили.

«Несмотря на замечания в августе 2024 года, был подписан акт приёмки законченного строительства объекта и произведена оплата выполненных работ. С учётом всех обстоятельств, строительство водовода стало предметом доследственной проверки и возбуждением уголовного дела СО по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия. Дополнительно следственным органом рассматривается вопрос об оценке действий и бездействий бывших должностных лиц при принятии водовода и его ввода», - рассказали в райадминистрации.

Так как подрядная организация не устранила замечания, Ростройконтроль не подписывает исполнительную документацию. Поэтому запуск водовода знатно затянулся. Установленные организацией резервуары выполнены в надземном варианте и не имеют обваловки. Из-за этого зимой система может промерзать.

«Проведение обваловки запланировано на текущий год, после проведения этих работ становится возможным запуск системы водоснабжения села Горячинск», - заключили в районной администрации.

Теги
Горячинск водовод

Все новости

Фасады домов в Улан-Удэ начали чистить от проводов
08.05.2026 в 15:10
Горсовет Улан-Удэ снял видеоролик ко Дню Победы
08.05.2026 в 15:03
Анна Семенович может пойти в депутаты Госдумы от Бурятии
08.05.2026 в 14:28
В Улан-Удэ трамвай «Победа» готовится выйти на рельсы
08.05.2026 в 14:25
В Бурятии жители Горячинска устали ждать запуск нового водовода
08.05.2026 в 14:18
В Улан-Удэ мужчина ударил росгвардейца и отделался штрафом в 100 тысяч рублей
08.05.2026 в 14:00
В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел
08.05.2026 в 13:50
860 тысяч взыскали с жителей Бурятии за поврежденные деревья
08.05.2026 в 13:16
В Бурятии открыли мемориал бойцам 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады
08.05.2026 в 13:09
В Бурятии определили лучшего повара
08.05.2026 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Фасады домов в Улан-Удэ начали чистить от проводов
Инженерные сети убирают на Арбате
08.05.2026 в 15:10
Горсовет Улан-Удэ снял видеоролик ко Дню Победы
Это трогательная история о сержанте из Бурятии и бойцах 321-й стрелковой дивизии
08.05.2026 в 15:03
Анна Семенович может пойти в депутаты Госдумы от Бурятии
Ранее артистка посетила Байкал
08.05.2026 в 14:28
В Улан-Удэ трамвай «Победа» готовится выйти на рельсы
Он станет символом победителей в Великой Отечественной войне
08.05.2026 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru