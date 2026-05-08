Общество 08.05.2026 в 12:57

В Бурятии определили лучшего повара

Испытания прошли в Байкальском колледже туризма и сервиса
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии определили лучшего повара
Фото: минэкономики Бурятии

В Бурятии впервые прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по номинации «Повар». Испытания провели на площадке Байкальского колледжа туризма и сервиса – главной кузнице кадров по поварскому делу в регионе.

Конкурсанты прошли теоретические и практические испытания. Теория состояла из тестов из двадцати вопросов и кейсов на разработку технологических карт по заданному количеству определенного блюда. На практике участники приготовили холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт.

В итоге победителем признали Дмитрия Архипова, который работает поваром в кафе «Кочевник». Второе место с разницей в 11 баллов заняла Ирина Галимулина, представлявшая Городской комбинат школьного питания. Третье место у Дмитрия Бессонова.

«Дополнительно в рамках конкурса был проведен демонстрационный семинар с дегустацией для предприятий общественного питания технологом по приготовлению полезного меню, амбассадором проекта «М2-кухня на квадратном метре» компании «Элит-Трейд» Захаром Мирошником», – отметил заместитель министра экономики Республики Бурятия Арсалан Ниндаков.

В этом году в республике региональный этап конкурса проходит по пяти номинациям. До конца мая пройдут региональные этапы по номинациям: «Мастер отделочных работ», «Второй старт», «Ветеринарный фельдшер», «Оператор станков с программным управлением».

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.

Теги
повар конкурс

Все новости

В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел
08.05.2026 в 13:50
860 тысяч взыскали с жителей Бурятии за поврежденные деревья
08.05.2026 в 13:16
В Бурятии открыли мемориал бойцам 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады
08.05.2026 в 13:09
В Бурятии определили лучшего повара
08.05.2026 в 12:57
Бывший учитель отправился на СВО вслед за братом
08.05.2026 в 12:52
В Улан-Удэ поздравили 105-летнего медика республики
08.05.2026 в 12:38
Первой девушке-бойцу ММА из Бурятии вручили денежные сертификаты
08.05.2026 в 12:37
Жителям Бурятии рассказали о здоровом долголетии
08.05.2026 в 12:31
«Улан-Удэстальмост» признали банкротом
08.05.2026 в 12:22
Экс-министр из Бурятии не смог обжаловать приговор
08.05.2026 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В полдень в Улан-Удэ прозвучит выстрел
9 мая из пушки выстрелит ветеран и отец погибшего героя СВО
08.05.2026 в 13:50
860 тысяч взыскали с жителей Бурятии за поврежденные деревья
Наказание рублем проводили судебные приставы
08.05.2026 в 13:16
В Бурятии открыли мемориал бойцам 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады
В торжественном мероприятии принял участие глава республики
08.05.2026 в 13:09
Бывший учитель отправился на СВО вслед за братом
Теперь они служат вместе
08.05.2026 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru