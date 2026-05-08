В Бурятии определили лучшего повара

В Бурятии впервые прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по номинации «Повар». Испытания провели на площадке Байкальского колледжа туризма и сервиса – главной кузнице кадров по поварскому делу в регионе.

Конкурсанты прошли теоретические и практические испытания. Теория состояла из тестов из двадцати вопросов и кейсов на разработку технологических карт по заданному количеству определенного блюда. На практике участники приготовили холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт.

В итоге победителем признали Дмитрия Архипова, который работает поваром в кафе «Кочевник». Второе место с разницей в 11 баллов заняла Ирина Галимулина, представлявшая Городской комбинат школьного питания. Третье место у Дмитрия Бессонова.

«Дополнительно в рамках конкурса был проведен демонстрационный семинар с дегустацией для предприятий общественного питания технологом по приготовлению полезного меню, амбассадором проекта «М2-кухня на квадратном метре» компании «Элит-Трейд» Захаром Мирошником», – отметил заместитель министра экономики Республики Бурятия Арсалан Ниндаков.

В этом году в республике региональный этап конкурса проходит по пяти номинациям. До конца мая пройдут региональные этапы по номинациям: «Мастер отделочных работ», «Второй старт», «Ветеринарный фельдшер», «Оператор станков с программным управлением».

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.