В Улан-Удэ поздравили 105-летнего медика республики

В Улан-Удэ отметили 105-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны и одного из старейших работников здравоохранения республики Клавдии Афанасьевны Седуновой. В свои годы она сохраняет бодрость духа и ясный ум. В честь юбилея под окнами её дома состоялся праздничный концерт, а коллеги и соседи выразили ветерану самые тёплые пожелания.

- Клавдия Афанасьевна родилась 7 января 1921 года в селе Зырянск. В июле 1941 года была призвана на военную службу, а затем направлена на учёбу в Иркутский мединститут, чтобы восполнить дефицит врачебных кадров в эвакуационных госпиталях. С 1966 года её судьба была неразрывно связана с городской больницей №4, - сообщили в пресс-службе больницы.

За свой труд и вклад в победу Клавдия Седунова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами.

Фото: городская больница №4