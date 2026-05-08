Общество 08.05.2026 в 13:16

860 тысяч взыскали с жителей Бурятии за поврежденные деревья

Наказание рублем проводили судебные приставы
Текст: Елена Кокорина
Судебные приставы взыскали с жителей Бурятии и местных компаний свыше 860 тысяч рублей за нарушение правил обращения с зелёными насаждениями. Речь идёт о случаях незаконной вырубки, пересадки и повреждения деревьев без соответствующего на это разрешения.

- С начала года в республиканской службе судебных приставов было исполнено 224 исполнительных производства. Все они были возбуждены на основании административных правонарушений, связанных с нанесением ущерба деревьям, - рассказали в ФССП республики.

После привлечения к административной ответственности к тем гражданам и юрлицам, которые не оплачивают штрафы добровольно, судебные приставы применяют меры принудительного исполнения. Взыскание производится с банковских счетов и доходов должников.

